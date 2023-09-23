HDI Sigorta Yalova VİP, Trippters.com Turgutlu Belediyespor'u mağlup etti

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Erdoğan Çelebi, İzel Deniz Pehlivan, Caner Bahadır

HDI Sigorta Yalova VİP: Kamaria Arielle Mc Daniel (37), Beril Arık (6), Aslı Sevinç (14), Nazlı Güler (10), Sibel Özel (5), Çağla Karatekin, Sude Türkmen, Fatma Nur Şimşek, Lara Dağlı, Ayşe Kadın Gülen (2)

Trippters.com Turgutlu Belediyespor: Şule Aktaş (13), Özge Karataş (10), Özlem Yenidünya (2), Yağmur Öztürk (12), Lauren Jenee Nneka Ebo (11), Rüveyda Yalvaç, Nurcan Ceren Ciğerci, Nisa Altındiş, Nur Sezen Yavuz (19), Zeliha Sudenaz Öztürk, Melisa Eroğlu

1. Periyot: 17-16

Devre: 37-23

3. Periyot: 54-41

5 faulle çıkanlar: Nazlı Güler (HDI Sigorta Yalova VİP), Şule Aktaş, Yağmur Öztürk, Lauren Jenee Nneka Ebo (Trippters.com Turgutlu Belediyespor)

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında HDI Sigorta Yalova VİP, sahasında Trippters.com Turgutlu Belediyespor'u 74-67 mağlup etti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki maçın ilk çeyreğini 17-16 önde geçen ev sahibi takım, devre arasına da 37-23 üstün gitti. Üçüncü periyot sona erdiğinde 54-41'lik avantajı elinde tutan turuncu-sarılı Yalova temsilcisi, müsabakadan da 74-67 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Kamaria Mc Daniel, 37 sayı ve 12 ribauntla, Aslı Sevinç de 14 sayı ve 13 ribauntla, konuk Manisa ekibinde ise Lauren Jenee Nneka Eko 12 sayı ve 10 ribauntla oynadı.