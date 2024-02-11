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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavak Dörtlü Final'e yükseldi

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Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 36-30 yenerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Armada Praxis Yalıkavak, 38-32 kazandığı ilk maçın rövanşında Üsküdar Belediyespor'u 36-30 yenerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 20-19 önde tamamladı.

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmadan 36-30 galip ayrıldı.

Armada Praxis Yalıkavak, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.

Kaynak: AA / Spor

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