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Pendikspor hazırlık maçında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Pendikspor hazırlık maçında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
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Pendikspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Kayserispor'u 2-1 yendi. Golleri Thuram ve Ataol kaydetti.

1'İNCİ Lig takımlarından Pendikspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden 1'inci Lig takımlarından Pendikspor ile 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Pendikspor karşılaşmadan 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Pendikspor'un gollerini Thuram, Kayserispor'un golünü ise Ataol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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