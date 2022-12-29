Pele'den geriye başarı dolu bir hayat kaldı! Bu rekoru kırabilen başka futbolcu yok

82 yaşında hayata gözlerini yuman Brezilyalı efsane Pele, destansı bir kariyerle adını tarihe yazdırdı. Dünya Kupası'nı üç kez kazanan Pele, ardından kırılması imkansız bir rekor bıraktı.

Kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. 29 Aralık akşamı vefat eden Pele, futbol dünyasını yasa boğdu.

BİR YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Kolon kanseri tedavisi gören Pele, Sao Paulo'da Albert Einstein hastanesinde kalıyordu. Son bir haftadır durumu kötüye giden Pele, yaşam savaşına yenik düştü. Ardında birçok başarı bırakan Pele, futbolda pek çok ilki başaran isimdi.

1940'TA DÜNYAYA GELDİ

Pele, Brezilya'nın Tres Coraçoes şehrinde futbolcu baba Dondinho'nun evladı olarak 23 Ekim 1940'ta dünyaya geldi. Pele'nin annesinin ismi de Celeste Arantes'ti. Çocukluğu yoksullukla geçti ve futbol onun kurtarıcısı oldu.

HER İŞİ YAPTI

Pele 15 yaşına kadar adeta her işi yaptı. Kafelerde çalıştı, bulaşıkçılık yaptı. Futbol yaşamına kadar her türlü zorlukla boğuştu.

DÜNYA REKORU KIRDI

Dünya Kupası'nı 1958, 1962, 1970'de kazanan Pele, bu başarıyı yakalayan ilk ve tek futbolcu. 1956'dan 1977'ye kadar hazırlık maçları dahil 1363 maçta 1279 gol kaydeden Pele, Guiiness Dünya Rekorları'nda yer almıştı.

PELE'NİN MAÇI İÇİN ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Pele için Nijerya'da ilan edilen ateşkes hala akıllarda. Brezilyalı yıldızın maçını izlemek için Nijerya'daki iç savaşta 2 günlük ateşkes ilan edilmişti.

SPOR BAKANI OLDU

Futboldan sonra yaşamını yoksullara ve çocuklara adayan Pele, birçok yardımda bulunmuştu. Pele, Brezilya'da 3 yıl Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.

"YÜZYILIN OYUNCUSU"

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele; Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano ve Karl-Heinz Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından da "En iyisi" olarak nitelendirildi. 2000'de Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

İLK İMZA HEP PELE'NİN

Pele, kariyeri boyunca 6 kez tek maçta 5 gol attı. 30 kez de tek maçta 4'er gol atan efsanevi futbolcu 92 maçta da hat-trick yaptı. Kariyerini bitirirken "En çok gol atan gol kralı" unvanı Pele'deydi. Messi'nin en çok kazandığı Ballon d'Or ödülünü ilk kazanan isim de Pele'ydi... Dünya Kupası'nda gol atan (17 yaş 239 gün), hat-trick yapan (17 yaş 244 gün) ve final karşılaşmasında gol sevinci yaşayan (17 yaş 249 gün) en genç isim de yine Pele...

BENFICA VE MILAN'I YIKTI

Kariyerinde Avrupa'da bir takım forması giymediği için eleştirilen Pele, devlere ise kök söktürmüştü. İki Kıtalararası Kupa Finali'nde 1962 ve 1963 sırasıyla Benfica ve Milan'a dört maçta 9 gol attı. Takımı Santos, iki finalde de kupayı kaldırdı.