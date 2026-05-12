'Hayata sporla bağlan' sloganıyla kurdukları ampute futbol takımını Süper Lig'e taşıdılar

KAYSERİ'de, aralarında terör gazileri, doğuştan ya da geçirdikleri kaza sonucu engelli kalan bireylerden oluşan ve 20 yıl önce faaliyetlerine başlayan Anadolu Erciyes Engeliler Kulübü Ampute Futbol Takımı oyuncuları, Türkiye Ampute Futbol 1'inci Ligi'ni ikinci bitirip 3 yıl aranın ardından Süper Lig'e yeniden yükselmenin gururunu yaşıyor. Anadolu Erciyes Engeliler Kulübü Başkanı ve oyuncusu Eftal Özkartal, "Hep beraber Kayseri'mizi ampute futbol liglerinde centilmenlikle, aldığımız skorlarla ve üst seviyelerde temsil ediyoruz. 3 yıl aranın ardından da yeniden Süper Lig'de olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kentte, aralarında terör gazileri, doğuştan engelli ya da hastalık sonucu bir uzvunu kaybeden sporculardan oluşan ve yaklaşık 20 yıl önce kurulan Anadolu Erciyes Engeliler Kulübü Ampute Futbol Takımı oyuncuları, faaliyetlerini sürdürüyor. Başarılarıyla diğer engelli bireylere de örnek olan takım, 2008 yılından bu yana üst düzey bir çok karşılaşmaya çıktı. Doğuştan veya sonradan engelli hale gelen sporcuların yer aldığı takım, hem sahada mücadele ederken hem de sosyal yaşamda birbirlerine destek oluyor. Anadolu Erciyes Engelliler Kulübü Ampute Futbol Takımı, Türkiye Ampute Futbol 1'inci Ligi'ni ikinci bitirip 3 yıl aranın ardından Süper Lig'e yeniden yükselmenin gururunu yaşıyor.

EFTAL ÖZKARTAL: TAMAMEN YERLİ VE MİLLİYİZ

Kulüpteki oyuncuların sadece kentte yaşayan engeli bireylerden oluştuğunu belirten Anadolu Erciyes Engeliler Kulübü Başkanı ve takımın oyuncusu Eftal Özkartal, "Ampute futbolun Türkiye'de başladığı 2007-2008 yıllarından beri Kayseri olarak ampute futbolun içinde varız. Bizim şöyle bir söylemimiz var; tamamen yerli ve milliyiz. Kayseri'de yaşayan engelli arkadaşlarımızdan oluşan bir takımız. Biz diğer ülke veya şehirlerden transfer oyuncu getirmiyoruz. Sadece şehrimizde yaşayan engelli kardeşlerimizi sosyal rehabilitasyona dahil ediyoruz. Bu sayede çok arkadaşımızı iş sahibi ettik, okul okudular, evlendiler ve toplumsal hayata katıldılar. Sigara gibi kötü alışkanlıklarını bıraktılar. Hep beraber Kayseri'mizi ampute futbol liglerinde centilmenlikle, aldığımız skorlarla ve üst seviyelerde temsil ediyoruz" diye konuştu.

'HAYATA SPORLA BAĞLAN GİBİ BİR PROJE'

Engelli bireyleri topluma kazandırma hizmetini sporla yaptıklarını vurgulayan Özkartal, "Kulübümüzde gazi arkadaşlarımız da var. Doğuştan engelli olan arkadaşlarımız da var. Sonradan trafik kazası ya da hastalık neticesinde bir uzvunu kaybetmiş engelli hale gelmiş arkadaşlarımız da var. Bu kişilerinde hepsinin kendine has hikayeleri var. Gazi arkadaşlarımızın cephede, terör bölgesinde vermiş olduğu bir mücadele hikayesi var. Diğer arkadaşlarımız evinde, köyünde, okulunda, çevresinde yaşadığı bir hastalık veya trafik kazası sonucu engelli hale gelmiş. Onların da kendilerine göre bir hikayeleri var. Zaten engelli olup da hikayesi olmayan kimse olmaz. Dolaysıyla şehrimizde yaşayan engelli arkadaşlarımızı şehrimizin belediyeleri, diğer kurumları ve resmi kuruluşlarının da destekleriyle bir arada tutuyoruz. Bir arkadaşlık, dostluk havası içerisinde topluma kazandırılma hizmetini sporla yapıyoruz. Bu aslında, 'Hayata sporla bağlan' gibi bir proje" ifadelerini kullandı.

'20 YILDIR BERABERİZ'

Takım arkadaşları ile aile ortamı sağladıklarını da belirten Başkan Özkartal sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Arkadaşlarla 20 yıldır beraberiz. Hafta içerisinde antrenmanlara gidiyoruz. Deplasmanlara bazen 2 gün gidiyoruz. Sıklıkla birbirimizi görüyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Ailelerimizi, çocuklarımızı tanıyoruz. İş yerlerimizde birbirilerimizi görüyoruz derken sosyal bir faaliyet oluşuyor. Dostluk, kardeşlik, arkadaşlık oluşuyor. Sadece bizim takımımız değil, diğer illerde faaliyetlerini sürdüren ampute futbol veya engelli sporlarını yapan, engelli arkadaşlarımızla da tanıyoruz. Türkiye'de aslında engelliler ampute futbol veya tekerlekli sandalyede basketbol veya diğer spor dallarının etkisiyle yıllardır herkes birbirini tanır hale geldi. 20 yıldır tanışıklık oldu. Gittiğimiz deplasmanlarda bir dostluk ve kardeşlik oldu. Onlar Kayseri'ye geldiğinde güzelce ağırlıyoruz. Sahada tabii ki bir rekabet oluyor ama temelde de dostluğumuz devam ediyor."

'3 YIL ARANIN ARDINDAN SÜPER LİG'DEYİZ'

Gelecek sezon Kayseri'yi Süper Lig'de temsil edeceklerini söyleyen Özkartal, "Mersin deplasmanına Nisan ayının 19'unda gittik. Mersin'de Olimpik Engelliler'le 1-1 berabere kalmamıza rağmen ikili averajla deplasmanda gol attığımız için Türkiye Ampute Futbol 1'inci Ligi'nde Türkiye ikinciliğini hak etmiş olduk. Bir sevinç yaşadık ve geldik. Şuan Süper Lig'e çıkmış vaziyetteyiz. İnşallah önümüzdeki sezonda Kayseri'mizi Ampute Futbol Süper Lig'inde temsil edeceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Aslında Kayseri'nin çok fazla bir Süper Lig hasreti yoktu. Biz takım ilk kurulduğunda Süper Lig'deydik. Takım sayıları azdı. Biz üst ligdeydik. Sonra 5-6 yıl Süper Lig'de devam ettik. Ondan sonra da Süper Lig'den düştük. 3 yıl oldu. En son maçımız 2023 yılındaydı. O gün bugündür 1'inci ligde devam ediyoruz. Ama bizim için alt-üst çok önemli değil. Önemli olan bu sporun içerisinde olmak. Süper Lig ile alakalı da hem maç sayısının fazlalığı hem de antrenman ya da hafta içi de bazen maçlar oluyor. Ondan dolayı tedirgin oluyoruz ama artık onların üstesinde geleceğiz" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı