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Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Altın Madalya Kazanan Milli Takım Yurda Döndü

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Altın Madalya Kazanan Milli Takım Yurda Döndü
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazanan Türkiye havalı tabanca takımının sporcuları, Ankara'ya döndü. Sporcular, turnuvada Sırbistan'ı 3-1 yenerek zafer elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde havalı tabanca takım müsabakasında altın madalya kazanan milli sporcular yurda döndü.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporculardan Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Milli sporcuları, Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Soner Başkaya, federasyon genel sekreter vekili Tolga Vural ve il temsilcisi Mustafa Atalay karşıladı.

Altın madalya kazanan takımda yer alan milli sporcu Buğra Selimzade ise İstanbul'dan hava yoluyla Trabzon'a geçti.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, havalı tabanca takım finalinde Sırbistan'ı 3-1 yenerek altın madalya elde etmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Milli Takım Sırbistan Türkiye Belgrad ankara Yaşam Spor

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