Hataysporlu Atsu'dan haber yok! Gana'dan gelen ailesinin enkaz başındaki bekleyişi yüreklere dokundu
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Enkaz altında kalan Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun yakınları Gana'dan Türkiye'ye geldi. Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Christian Atsu'nun Gana'dan gelen yakınları, arama kurtarma çalışmalarını endişeyle izliyor.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ilk gününde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan bir haber yok.
AİLESİ HATAY'A GELDİ
Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını, "Cennetten bir köşe" denilerek satılan Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Christian Atsu'nun Gana'dan gelen 4 yakını da endişeyle izliyor. Ganalı oyuncunun kardeşi ve menajeri enkaz yerinden bir an olsun ayrılmıyor.
"CENNETTEN BİR KARE" DİYEREK SATILMIŞTI
Yüzlerce kişinin enkazı altında kaldığı Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı. 12 katlı 250 site, "Cennetten bir kare" görselleriyle pazarlanmıştı.