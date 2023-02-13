Hataysporlu Atsu'dan haber yok! Gana'dan gelen ailesinin enkaz başındaki bekleyişi yüreklere dokundu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ilk gününde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan bir haber yok.

AİLESİ HATAY'A GELDİ

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını, "Cennetten bir köşe" denilerek satılan Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Christian Atsu'nun Gana'dan gelen 4 yakını da endişeyle izliyor. Ganalı oyuncunun kardeşi ve menajeri enkaz yerinden bir an olsun ayrılmıyor.

"CENNETTEN BİR KARE" DİYEREK SATILMIŞTI

Yüzlerce kişinin enkazı altında kaldığı Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı. 12 katlı 250 site, "Cennetten bir kare" görselleriyle pazarlanmıştı.