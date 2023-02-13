Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hataysporlu Atsu'dan haber yok! Gana'dan gelen ailesinin enkaz başındaki bekleyişi yüreklere dokundu

Spor Haberleri

Hataysporlu Atsu'dan haber yok! Gana'dan gelen ailesinin enkaz başındaki bekleyişi yüreklere dokundu

Enkaz altında kalan Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun yakınları Gana'dan Türkiye'ye geldi. Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Christian Atsu'nun Gana'dan gelen yakınları, arama kurtarma çalışmalarını endişeyle izliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ilk gününde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan bir haber yok.

Hataysporlu Atsu'dan haber yok! Gana'dan gelen ailesi, enkazdaki çalışmaları endişeyle izliyor

AİLESİ HATAY'A GELDİ

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını, "Cennetten bir köşe" denilerek satılan Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Christian Atsu'nun Gana'dan gelen 4 yakını da endişeyle izliyor. Ganalı oyuncunun kardeşi ve menajeri enkaz yerinden bir an olsun ayrılmıyor.

Hataysporlu Atsu'dan haber yok! Gana'dan gelen ailesi, enkazdaki çalışmaları endişeyle izliyor

"CENNETTEN BİR KARE" DİYEREK SATILMIŞTI

Yüzlerce kişinin enkazı altında kaldığı Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı. 12 katlı 250 site, "Cennetten bir kare" görselleriyle pazarlanmıştı.

Hataysporlu Atsu'dan haber yok! Gana'dan gelen ailesinin enkaz başındaki bekleyişi yüreklere dokundu

Hataysporlu Atsu'dan haber yok! Gana'dan gelen ailesinin enkaz başındaki bekleyişi yüreklere dokundu

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Christian Atsu Deprem Hatay Spor Haberler

title