Hatayspor Teknik Direktörü Almeida: 'Kazanmayı Hak Eden Bizdik'

Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında Mersin'de konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'da teknik direktör Hugo Almeida, rakipleri karşısında kazanmayı hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Hugo Almeida, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçında takımının güzel bir izlenim verdiğini belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Almeida, fantastik bir oyun sergilediklerini ve fantastik bir takım olduklarını kaydetti.

Bu karşılaşmada tek eksiklerinin gol atmak olduğuna dikkati çeken Almeida, "Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Maalesef bu futbolun bir parçası. Bir puanla ayrılıyoruz. Gol yollarında sıkıntı çektik. Hatay'ın zor bir durumu ve transfer yasağımız var. Takımımızda eksik oyuncularımız ve kısıtlı kadromuz var. Buna rağmen takımım iyi mücadele sergiledi." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, maça golle başladıklarını hatırlattı.

Golden sonra topa daha fazla sahip olmaları gerektiğini anlatan Avcı, rakibin kendi bölgesinde oynadığı oyuna direkt cevap veremediklerini anlattı.

Ligin ilk 4 haftalık periyodunda bazı pozisyonlarda sıkıntı yaşadıklarına dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"Transfer devam ediyor. Transferin bitmesine yaklaşık 10 gün var. Transferle çözüm istemiyorum. İçerideki oyuncularımla çözüm bulmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Ligde 4 haftadır galip gelememek bizim adımıza çok hoş değil. Milli arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. İstanbul'da 4 maç oynayacağız. Daha iyi olacağımıza inanıyorum."