Hatayspor, Mersin'e Teşekkür Mesajı Yayınladı

Hatayspor, Mersin'e Teşekkür Mesajı Yayınladı
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Hatayspor, 6 Şubat deprem felaketinin ardından kendilerine destek olan Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin halkına veda ederek teşekkür etti. Kulüp, gelecek sezon maçlarını Hatay'da oynayacak.

HATAYSPOR, 6 Şubat deprem felaketinin ardından kendilerine kapılarını açan Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Mersin halkına yayınladığı teşekkür mesajıyla veda etti.

Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Hatayspor Kulübü'nden yayınlanan mesajda, "Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecimizde gösterdikleri destek ve Mersin'deki maçlarımıza sağladıkları ev sahipliği için Mersin Valiliği'ne, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve misafirperverlikleriyle yanımızda olan Mersin halkına müteşekkiriz. Bu dayanışma, sporda kardeşliğin en güzel örneklerinden biridir" denildi.

2 yıldır Erdemli ilçesine bağlı poligon alanında yapılan tesislerde kamp yapan ve Mersin Stadyumu'nda maçlarını oynayan Hatayspor, gelecek sezon Hatay'a dönerek maçlarını İskenderun'da oynayacak. Hatayspor, Mersin'deki son maçında Fenerbahçe'yi taraftarları önünde 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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