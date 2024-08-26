Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti

Hatayspor maçının ardından

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio: Önemli bir zafer elde ettik

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat : Her hafta verilen skandal kararlardan bıktık

Adem AKALAN - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, - Antalyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Hatayspor'a karşı 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak bu sezonki ilk 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, önemli bir zafer elde ettiklerini belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ise her hafta skandal kararlardan bıktıklarını ve aleyhlerine verilen penaltıların rahat verilirken, lehlerinde olanların ise didik didik incelendiğini söyledi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü maçta Hatayspor'a karşı ikinci yarıda Thailsson, Djenepo ve Samudio'nun penaltıdan attığı golle sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı. Deplasman ekibi Hatayspor'un gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere Standberg kaydetti. Antalyaspor, Hatayspor karşısındaki galibiyetiyle bu sezonki ilk 3 puanının alırken puanını ise 5'e yükseltti. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan, 4 kez penaltı noktasını gösterirken birini VAR'dan izlemesiyle iptal ederken, 1 de kırmızı kart gösterdi. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio ile Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat açıklamalarda bulundu.

MEHMET AURELIO: ÖNEMLİ BİR ZAFER ELDE ETTİK

Hatayspor'a karşı zor bir maç oynadıklarını ifade eden Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Bugün Hatayspor'a karşı zor ve gerçekten tehlikeli bir maç oynadık. İlk yarıda kendi yaptığımız hatalarla özellikle, 2 gol yedik ve devreyi, 2-0 geride kapattık. Bu hataların devre arasında farkına vardık ve bunları oyuncularımıza özellikle de belirttik. Devre arasındaki yaptığımız değişikliklerden sonra takımımız ikinci yarıya reaksiyon göstererek çıktı. Yaptığımız hataların farkına varmamız ve değişikliklerimiz işe yaradı. Bu 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeyi başardık. 3-2'lik bir galibiyet zaferine taşıdık. Bundan sonrası için Antalyaspor elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir. Hatalarının, eksikliklerinin farkına varıp bunlardan dersini çıkaracaktır ve üstüne koyarak yoluna devam edecektir. Antalyaspor'un bütün futbolcularına tebriklerimi iletiyorum. Çünkü bugün gerçekten önemli bir zafer elde ettik. Bundan sonrası için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖZHAN PULAT: ALEYHİMİZE VERİLEN PENALTILAR RAHAT VERİLİRKEN, LEHİMİZE VERİLENLER DİDİK DİDİK İNCELENİYOR

İki ayrı devre olarak değerlendirilecek bir karşılaşma olduğunu belirten Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, "İlk devre her şeyi planladığımız gibi gitti. 2-0'lık bir skorla devre arasına aslında rahat girdik. Sonrasında Antalyaspor'un bir 10 dakika baskısını bekliyorduk. Bu baskıyı da iyi savunup sonrasında üstümüze gelen Antalyaspor'un arkasında bulacağımız boş alanlarla kontrollü bir şekilde skor arayacaktık. Çok talihsiz bireysel hatalardan 3 haftadır canımız yanıyor. Bu bireysel hataları kimi zaman biz yaparken takım olarak, kimi zaman da hakem arkadaşlarımız yapıyor. Bize verilen penaltı pozisyonunun öncesinde oyuncunun eline top temas ediyor. Sonrasında penaltı pozisyonu. Şimdi aleyhimize verilen penaltılar çok rahat verilirken, bizim kazandığımız penaltılar didik didik inceleniyor. Bununla da baş edip, bununla, buna karşı da mücadele etmeyi öğreneceğiz" diye konuştu.

"HER HAFTA VERİLEN SKANDAL KARARLARDAN BIKTIK"

Hakem yönetiminin ilk 45 dakika farklı, ikinci 45 dakikada farklı olduğunu söyleyen Özhan Pulat, "Bunun nedenini istiyorsanız biraz araştırın. Sizden görmüş veya biliyor olabilirsiniz. Gerekçesini ben söylemeyeceğim. Temsilciler devre arasında soyunma odasına giderken kamera falan koyuyor herhalde. Arkadaşlar sahadaki oyuncular kadar hakem arkadaşlarımızda cesur olmalı. Biz onur kırıcı, gurur kırıcı, onları zorlaştırıcı hiçbir geri bildirimde bulunmuyoruz. Ama Hatayspor'un da sesi çıkmıyor diye her hafta böyle bir skandalla karşılaşmaktan bıktık. Biz bir varoluş mücadelesi veriyoruz. Rakibimizi tebrik ediyorum bu arada. Bizi yendiler. Ama bir varoluş mücadelesi veren kulübe, şehrinden uzak taraftarından uzak, mücadele eden bir takıma ya bu kadar kolay inisiyatif almak gerçekten can acıtıcı ve artık bir noktadan sonra kamuoyu tarafından da irdelenmesi gerekiyor. Oyuna dönmek istiyorum. Bu bireysel hatalardan daha takım oyununa kolektif futbola dönmeliydik. Son anda oyundan kopmayarak bir penaltı kazandık ama o da VAR'dan iptal oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"HATAYSPOR BU LİGDE VAR OLACAKTIR"

Yapacakları transferlerle ligde var olacaklarını belirten Özhan Pulat, "Kesinlikle yapacağımız transferlerle özellikle milli takıma arasındaki doğru çalışmalarımızla Hatayspor, her ne engel olursa olsun bu ligde var olacaktır ve keyif vermeye devam edecektir" dedi.