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Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftada deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftada deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan kafilenin bugün Konya'ya gideceği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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