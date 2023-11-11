Hatayspor, Galatasaray'ı 2-1 Yendi

Süper Lig'in 12'inci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki ilk yenilgisini aldı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Rivas, 55'inci dakikada Lamkel Ze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 28'inci dakikada Zaha'dan geldi.

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, -

STAT: MERSİN

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin

HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Kilama, Ghoulam (Dk. 68 Burak Bekaroğlu), Massanga, Rivas, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 75 Hodzic), Dele-Bashiru, Lamkel Ze (Dk. 75 Strandberg), Dadashov (Dk. 87 Aburjania)

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdulkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş (Dk. 66 Kaan Ayhan), Oliveira (Dk. 74 Mertens), Torreira, Ziyech (Dk. 73 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk. 82 Tete), Icardi

GOLLER: Dk. 14 Rivas, Dk. 55 Lamkel Ze ( Hatayspor ), Dk. 28 Zaha ( Galatasaray )

SARI KARTLAR: Aburjania, Hodzic ( Hatayspor ) - Sanchez ( Galatasaray )

Süper Lig'in 12'inci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki ilk yenilgisini aldı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Rivas, 55'inci dakikada Lamkel Ze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 28'inci dakikada Zaha'dan geldi.

8'nci dakikada Ziyech'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

14'üncü dakikada Lamkel Ze'nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Rivas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt nedeniyle iptal edilen gol VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı: 1-0.

28'inci dakikada Ziyech'in ceza sahasına ortasında dengesini kaybeden Erce'nin elinden kayan top boşta kaldı. Önüne düşen meşin yuvarlağa düzgün vuruş yapan Zaha eşitliği sağladı: 1-1.

38'inci dakikada Ziyech'in ortasında topu uzaklaştırmaya çalışan Kilima'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Ziyech'in kornerde ceza sahasına ortasında Sanchez'in arka direkte kafa vuruşunda top direkten döndü.

50'nci dakikada Kerem'in kornerde ceza sahasına ortasında iyi yükselen Abdulkerim'in kafa vuruşunda Erce topu kornere çeldi.

55'inci dakikada Dele-Bashiru'nun getirdiği topla ceza sahasında buluşan Lamkel Ze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

90'ıncı dakikada Boey'in ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Erce'nin ellerinde kaldı.

Karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazandı.

Galatasaray takımı sahaya üzerinde 'Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız' yazılı pankart açıp, tişörtle ısındı. İki takım sahaya ise 'Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz' pankartı ile çıktı.