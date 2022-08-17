Hatay spor haberi... Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Hatay haberi: Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalıştı.
Basına kapalı idman, 1 saat 35 dakika sürdü.
AA / Erdal Türkoğlu - Spor