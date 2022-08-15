Hatay haberi! Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gelen Hatay haberine göre Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından çabukluk ve taktik çalıştı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
AA / Erdal Türkoğlu - Spor