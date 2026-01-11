Haberler

Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray'ın performansını eleştirdi. Şaş, Galatasaray'ın maça hazırlanmadığını ve konsantrasyon eksikliği yaşadığını belirtti. Ayrıca Uğurcan Çakır'ın kalede olmamasını eleştiren Şaş, ''Guendouzi'nin attığı şut normal bir ön liberoların gelip oradan vurabileceği bir şuttur. Uğurcan Çakır o topu çıkarabilirdi. Fenerbahçe ile oynuyorsan, kalede Uğurcan olacak. Bitti." dedi.

  • Galatasaray, Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.
  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın maça hazırlanmadığını ve konsantrasyon eksikliği olduğunu belirtti.
  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'i oynatmasını eleştirdi.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Spor yorumcusu Hasan Şaş, SporON Youtube kanalında sarı-kırmızılıların performansını yorumlayarak eleştirilerde bulundu.

"GALATASARAY HİÇ HAZIRLANMAMIŞ"

Galatasaray'ın kötü oyununa değinen Hasan Şaş, "Galatasaray baştan sona kadar, maçtan öncesine kadar hiç hazırlanmamış. Konsantrasyonu yok. Bu stadyum da belli ki Galatasaray'ı etkiliyor. Davinson Sanchez çıktı, Icardi'nin karşılayacağı korner bu kadar olur. O golle maç bitti. Galatasaray kötü oynadı. Okan hocanın da futbolcuların da bunu kabul edeceğini düşünüyorum." dedi.

"F.BAHÇE İLE OYNUYORSAN KALEDE UĞURCAN OLACAK'

Kalede Günay Güvenç yerine Uğurcan Çakır'ın olması gerektiğini ifade eden Hasan Şaş, Okan Buruk'un kaleci seçimi tercihini eleştirerek, "Kalede Uğurcan Çakır olsaydı senaryo değişik olabilirdi. Galatasaray final oynuyor, Fenerbahçe ile oynuyor. Galatasaray'ın en pahalı oyuncularından biri oynamıyor. Guendouzi'nin attığı şut normal bir ön liberoların gelip oradan vurabileceği bir şuttur. Uğurcan Çakır o topu çıkarabilirdi. Fenerbahçe ile oynuyorsan, kalede Uğurcan olacak. Bitti." ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

"KONSANTRE OLMADIKLARI ÇOK AÇIK ORTADA"

Sarı-kırmızılıların maça konsantre olmadıklarını ifade eden Şaş, "Yine kaleciye ve bireysel bir şeylere çok yüklenmek gibi bir durumum yok. Bu durumu yaratan konu Galatasaray'ın ta Kocaelispor maçından gelen bir durum. Bu maçta konsantrasyonlarının olmadığı çok açık ortada. Bu da maçtan önce hazırlanamamaktan kaynaklanır." sözlerini sarf etti.

"GERÇEKLERLE YÜZLEŞMESİ LAZIM'

Hasan Şaş son olarak, "Osimhen olayı da değil, Singo olayı da değil. Galatasaray gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Monaco ve Saint Gilloise maçlarından birer puan alsa Atletico Madrid maçını konuşmayacağız bile. Sen final maçına çıkıyorsan %100 konsantrasyonla çıkman lazım. Rakibin senden %300 konsantre oluyor ama sen olamıyorsun. Senin derdin futbolcuların maç seçmesi. Maç seçiyorlar, stadı seçiyorlar, kendi konfor alanlarına göre alan seçmeye çalışıyorlar. Bu böyle olmaz. Önümüzde Atletico Madrid maçı var, bundan sonra çok ciddi maçları var. Fenerbahçe'nin senden daha çok koşacağını bileceksin. Fenerbahçe'nin durumuna göre oynayacaksın." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

gs nin gücü fenere yetmedi. hiç bu açıdan bakmak istemiyorlar

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHodemmi 042:

bence bilerek oynamadilar fener kupayı aldın diye bı Çapanoğlu car bu işte????

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Fb kaçırdığı net pozisyonlar var hoca. FB Net 4 Sıfırlık galibiyeti kaçırd. Bence fenerbahce bu pozisyonları nasıl kaçırdık, bu kadar kötü oynanmamaliydik demeli. Gs zaten sahada yoktu.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne kadar haklısınız. Önünüzdeki maçlarda bu gidişle 5 yeriz. Kollektif futboldan çok bireysele dönmüş GS. Topuzu alan yanındakini değil de şut atmayı düşünüyorum. Ama her yerden değil tabiki. Defans oyuncusu vursa gol olsa. Kahraman oluyor. Ama vuruyor 3 arkadaşı boşta iken onzaman takım işi bitiyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerdinç şenova:

günay olmasa tarihi fark olurdu.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Isınmak için evde yaktığı mangal genç adamın sonu oldu
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçeli oyunculara dev prim

Bir müjde daha! Kupa zaferi sonrası paraya para demeyecekler
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Isınmak için evde yaktığı mangal genç adamın sonu oldu
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçeli oyunculara dev prim

Bir müjde daha! Kupa zaferi sonrası paraya para demeyecekler