Hasan Sarol Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nda heyecan dorukta

Geçtiğimiz yıllarda Uşak'ta cirit antrenmanı sırasında iki atlının çarpışması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hasan Sarol adına düzenlenen Atlı Cirit 2023 Türkiye Şampiyonası'nın çeyrek final yükselme müsabakalarında büyük heyecan yaşandı.

Balıkesir Sındırgı Geleneksel Türk Sporları Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Hasan Sarol Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nın çeyrek final ön eleme C grubu müsabakalarında Ankara Toprak Mahsulleri Atlı Cirit Spor Kulübü şampiyon olarak, yarı finale yükseldi.

Dört takımın ter döktüğü yarışlarda ata sporuna yakından ilgi duyan taraftarlar da katıldı. Kadınlar da müsabakaları heyecanla izledi. Üç gün süren maçlar sonucuna göre Ankara Toprak Mahsulleri Atlı Cirit Spor Kulübü yanı sıra Uşak Yoldaş Atlı Spor Kulübü de yarı finalde yarışacak.

Mücadelelerde Ankara Toprak Mahsulleri Atlı Cirit Spor Kulübü birinci, Uşak Yoldaş Atlı Spor Kulübü ikinci, Sındırgı Atlı Cirit Spor kulübü üçüncü, Eskişehir Akıncılar Birliği Atlı Cirit Spor Kulübü dördüncü oldu. Yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, il temsilcisi Ziya Çakır ve Hasan Sarol'un babası Süleyman Sarol tarafından verildi.

Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Mehmet Erbek, "Burada geleneksel spor dalları federasyonumuzun C grubunun yükselme grubunu gerçekleştirdik. 3 tane takımımız geldi. Ankara'dan, Eskişehir'den ve Uşak'tan olmak üzere onlarla güzel bir müsabaka gerçekleştirdik burada. Bizi desteklemeye gelen ve mücadeleyi izlemeye gelen tüm Sındırgı halkımıza teşekkür ederiz. Güzel maçlarımız oldu, bugün son maçımız, arkadaşlar son maçlarını oynuyor. Onlarında ellerine kollarına sağlık. Cirit oyunumuzu inşallah önümüzdeki senelerde önümüzdeki nesillere yetiştirmeye çalışıyoruz. Sındırgı'da da 1 takımımız var. Sındırgı da burada oynadı, 4 takımla beraber. Bizim Sındırgı'da güzel bir takımımız var. İnşallah onlara da özverilerine çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları sağlayan büyükşehir başkanlığı olsun, Sındırgı Belediye Başkanlığı olsun, başkanımıza olsun onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlk kez atlı cirit müsabakalarını izlediğini ve farklı bir deneyim kazandığını belirten Elif Azra, "Bugün ailemin isteğiyle cirit izlemeye geldik ilk kez. Benim için çok değişik bir deneyim oldu. Çok beğendim, yani belediyeden devamını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü taraftarı Burak Atlı da, "Ev sahibi bizdik, güzel bir mücadele oldu, iyi olan kazandı, diyelim. Herkes hakkınca burada mücadelesini yaptı" cümlelerine yer verdi.

Türkiye Şampiyonasında Hasan Sarol adının verilmesinin bir vefa örneği olduğunu belirten Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Ziya Çakır, "Bu tür kardeşlerimizin spor camiasına katmış oldukları başarılar var. Umuyorum arkadaşlar bugün olduğu gibi gelecekte de ismini yaşatıcı ve federasyonumuzun böyle bir vefalı yönü var. Çünkü gelenek buradan geliyor. Gelenekselde şuaradan geliyor kazandığı değerleri hiçbir zaman unutmuyor unutturmuyor" diye konuştu.

Ata sporlarını yaşatmak geçmişle geleceği buluşturmak üzere çalışmalarının devam edeceğini belirten Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyon Başkan Vekili ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Bugün de Sındırgı'da, ciritle alakalı Türkiye Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu uhdesinde yapılan cirit müsabakalarının çeyrek finali vardı. Burada Eskişehir'den, Ankara'dan, Uşak'tan takımlar Sındırgı'da buluştular. Kıyasıya mücadelede iki takımımız yarı final olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Geleneği geleceğe taşıyabilmek ve bunun için de gayret edebilmek bizim şiarımız. Sındırgı'da belediye olarak bunlara yıllar boyunca destek verdik ve şu anda federasyon olarak da orada bir görevimiz de olması hasebiyle bu geleneksel sporları Türkiye hatta dünya şampiyonalarına taşımak en büyük idealimiz. Emeği geçen, ata sporumuzu yaşatmak adına her alanda var olan Zübeyir başkanımıza, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a, destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR