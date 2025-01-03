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Hasan Kılıç, Trendyol 1. Lig'de 295. Maçına Çıkarak Rekor Kırdı

Hasan Kılıç, Trendyol 1. Lig'de 295. Maçına Çıkarak Rekor Kırdı
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Pendikspor'un tecrübeli futbolcusu Hasan Kılıç, İstanbulspor ile oynanan maçta 1. Lig'de 295. kez forma giyerek en çok maç oynayan oyuncu unvanını elde etti. Kılıç, bu başarıdan dolayı gururlu olduğunu belirtirken, takımının Süper Lig hedeflerine de vurgu yaptı.

Pendiksporlu futbolcu Hasan Kılıç, Trendyol 1. Lig'de 295. maçına çıkarak, bu ligde en çok forma giyen oyuncu olmasından dolayı gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'un deneyimli futbolcusu Hasan Kılıç, İstanbulspor ile oynadıkları maçla beraber 1. Lig'de 295. maçına çıktı ve bu ligde en çok forma giyen oyuncu oldu. Kılıç, bu rekoru, kişisel ve takım hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk yarıdaki performanslarını değerlendiren 32 yaşındaki futbolcu, "İlk devre başarısız gözüksek de başarısız olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü çıkma hattı ile hala 2 puan fark var. Bu takım çıkmak için kuruldu, çok kaliteli oyunculardan kurulu. İnşallah sezon sonu istediğimiz yer olan Süper Lig'e döneceğiz diye düşünüyorum. Devre arasında 4-5 takviye ile inşallah bu takımın rahat bir şekilde en kötü play-off oynayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Ligin 18. haftasında deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Hasan Kılıç, "10 gün ara vardı. Bu arada çok tempolu çalıştık, çift idmanlar oldu. Çok iyi değerlendirdik. Hocamız ona göre Karagümrük'ü analiz etti. Ona göre çalışmalar yaptı. Biz de bunu Fatih Karagümrük karşısında uygularsak iyi skorla döneceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"295. maçıma çıktığım için gururlu ve mutluyum"

1. Lig'de en çok forma giyen futbolcu olmasının hatırlatılması üzerine ise Kılıç, "295. maçıma İstanbulspor müsabakasında çıktım. Bu ligde en çok maça çıkan oyuncu oldum. İnanılmaz gururluyum, çok mutluyum. Çok değişik duygular hissettim. Hedefim öncelikle sağlıklı kalmak. Sakatlık, kaza, bela görmediğim sürece yaşım daha 32, bu ligde daha hedeflerim var. İnşallah nice şampiyonluklar yaşarım. Öncelikle inşallah Pendikspor'da şampiyon oluruz. Oynayabildiğim kadar gitmek istiyorum. Kendime de iyi bakıyorum. İnşallah bu şekilde devam eder. 35-36 yaşına kadar bu ligde oynama hedefim var. Şu anda kendimi iyi de hissediyorum. İnşallah bunu gerçekleştiririm" ifadelerini kullandı.

Hasan Kılıç, son olarak Süper Lig'de az maç oynamasının içinde ukde kaldığını da belirterek, "Süper Lig'de fazla maça çıkamadım. 5 maç oynadım. Bu anlamda inşallah Pendikspor ile çıkarsak, burada devam edip, ligde daha fazla oynamak isterim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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