Harun Mut, Kış Paralimpik Oyunları için Türkiye'ye İlk Kota Kazandırdı

Harun Mut, Kış Paralimpik Oyunları için Türkiye'ye İlk Kota Kazandırdı
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Kayseri'li kayak sporcusu Harun Mut, 2025 Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda Türkiye adına tarihteki ilk kotayı kazanarak Milano-Cortina 2026 Kış Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

2025 Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk Kayak Sporcusu Kayserili Harun Mut, Milano-Cortina 2026 Kış Paralimpik Oyunları için Türkiye adına tarihteki ilk kotayı kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kış Paralimpik Oyunları için Türkiye adına tarihte ilk kotayı Harun Mut'un aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "2025 Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kayak sporcumuz Harun Mut, Milano-Cortina 2026 Kış Paralimpik Oyunları için ülkemiz adına tarihteki ilk kotayı kazandı. İlimize ve Ülkemize bu gururu yaşatan sporcumuz Harun Mut'u ve antrenörümüz Duran Demiryürek'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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