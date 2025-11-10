Haberler

Halterde 9 Altın Madalya, Atatürk'e Armağan

Halterde 9 Altın Madalya, Atatürk'e Armağan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Aysel Özkan, Cansel Özkan ve Gamze Altun, toplamda 9 altın madalya kazanarak bu başarıyı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümüne armağan etmek istediklerini belirttiler.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde podyuma çıkan Aysel Özkan ve ikiz kardeşi Cansel Özkan ile Gamze Altun, kazandıkları 9 altın madalyayı, ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ettiklerini söyledi.

Oyunların 7. gününde başkent Riyad'da Bulvar Riyad Arena'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında Türkiye adına kadınlar 63 kiloda podyuma çıkan Aysel Özkan koparmada 98 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda da 216 kiloluk derecesiyle 3 üç altın madalya kazanarak, oyunlar şampiyonu oldu.

Organizasyonda önceki müsabakalarda kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun ile 53 kiloda Cansel Özkan da 3'er altın madalya kazanarak şampiyon olmuştu.

Aysel ve Cansel kardeşler ile Gamze Altun, kazandıkları 9 altın madalyayı ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ettiklerini belirterek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyon milli halterci Aysel Özkan, "Çok heyecanlı bir yarışmaydı. Rakiplerim de güçlüydü, aslında çekişmeli geçti ama 3 altın madalya kazandık, çok mutluyum. Bugün 10 Kasım, Atamızın bize armağanı olan Cumhuriyet'i en güzel şekilde temsil ettik, 3 altın madalya ile İstiklal Marşımızı 3 kez okuttuk, çok mutluyum." diye konuştu.

Aysel Özkan, yeni hedefinin gelecek yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında da bu başarıyı yakalamak olduğunu belirterek, "Avrupa'da ve dünyada da madalyalar kazanmak ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kota hakkı kazanmak ve olimpiyatlara katılmak istiyorum." dedi.

Aysel ile ikiz kardeş olan ve oyunlarda 3 altın madalya ile şampiyonluğa ulaşan Cansel Özkan ise "Kız kardeşim ile elde ettiğimiz derece için çok mutluyuz. Madalyalarımızı Atamıza armağan ediyoruz, Atamızı minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ben de 3 altın madalya kazandım, İstiklal Marşımızı ilk kez burada okuttum ve çok mutlu oldum, çok gururlandım. Darısı inşallah olimpiyatlara." şeklinde konuştu.

Oyunlarda 3 altın madalya ile şampiyon olan Gamze Altun da "Madalyalarımı öncelikle ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'e hediye ediyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah önümüzdeki tüm maçlarda da 3 altın madalya almak nasip olur." ifadelerini kullandı.

Antrenör Ferhat Coşkun: "3 kızımızla da 3'er altın madalya kazandık"

Kadın Milli Halter Takımı Antrenörü Ferhat Coşkun da "6. İslami Dayanışma Oyunları'nda hiç fire vermeden 3 kızımızla da 3'er altın madalya kazandık. 9 altın madalyamız oldu, bu bizi çok mutlu etti. Bugün önemli bir gün, atamızı saygıyla anıyoruz, Cumhuriyetimizi bize emanet etti, biz de bu bayrağı sonuna kadar taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenörlerden İsa Makal da "Böyle önemli bir günde sporcularımızın 3'er altın madalya alması bizi çok gururlandırdı. Bu vesileyle Atamızı rahmetle yad ediyoruz ve dediği gibi, 'sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını' yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu madalyalarımızı ülkemize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.