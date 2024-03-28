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Halkbanklı voleybolcu Mert Matic, maç sonu sevgilisine evlilik teklifi etti

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Bursa'da düzenlenen 2024 Erkekler Kupa Voley'de Halkbank şampiyon oldu. TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan finalde Halkbank, Arkas Spor'u 25-23, 23-25, 26-28 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

MERT MATIC, SEVGİLİSİNE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Maç sonunda ise Halkbank'ın milli oyuncusu Mert Matic, Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlilik teklif etti.

"EVET" DEDİ

Dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlilik teklifi eden Matic, "Evet" yanıtının ardından kendisinin verilen madalyayı İrem Yaman'ın boynuna astı.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

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