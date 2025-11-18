Haberler

Halil Umut Meler'in kararları Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vurdu

Güncelleme:
Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan, deplasmanda Karadağ'ı 3-2 yenerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. Karşılaşmada Halil Umut Meler'in verdiği iki kritik karar büyük tartışma yarattı. Hem penaltı hem de gol kararı VAR müdahalesi sonrası değişti. Hırvatistan'ın 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılması kadar, Meler'in tartışılan kararları da gecenin gündemi oldu.

  • Halil Umut Meler, Hırvatistan'ın Karadağ'ı 3-2 yendiği 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında VAR müdahalesi sonrası penaltı ve gol kararlarını değiştirdi.
  • VAR incelemesi sonrası Meler, 34. dakikada Hırvatistan lehine penaltı kararı verdi.
  • VAR incelemesi sonrası Meler, 72. dakikada Hırvatistan'ın golünü geçerli saydı.

Hırvatistan'ın 2-0'dan geri dönerek Karadağ'ı 3-2 yendiği maçta Halil Umut Meler'in verdiği iki kritik karar büyük tartışma yarattı. Hem penaltı hem de gol kararı VAR müdahalesi sonrası değişti.

KRİTİK MAÇTA MELER SAHNEDE

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Hırvatistan'ın 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılması kadar, Meler'in tartışılan kararları da gecenin gündemi oldu.

PENALTI KARARI VAR UYARISIYLA GELDİ

34. dakikada Hırvatistan ceza sahasına sağdan etkili geldi. Kristijan Jakic, rakibinin temasının ardından yerde kaldı. Halil Umut Meler ilk anda pozisyona korner kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrası monitöre çağrılan Meler, kararını değiştirerek penaltı noktasını işaret etti.

OFSAYT İTİRAZI SONUÇ VERMEDİ

Mücadelenin 72. dakikasında Petar Musa'nın şutunda top direkten döndü, Jakic dönen topu filelere gönderdi. Yan hakem Bora Özkara, pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR devreye girdikten sonra yapılan incelemede golün geçerli olduğuna hükmedildi ve Hırvatistan'ın golü tabela değerini aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
