Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Adayı Oldu

ESKİ milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu'nda yapılacak seçimler için başkan adayı olduğunu duyurdu. Akkaş, "Atletizme gönül veren kulüpler, antrenörler başta olmak üzere tüm paydaşlarla bir araya gelerek atletizm çalıştayı düzenleyeceğiz. Bu çalıştay vesilesiyle atletizm ailesi olarak tek yürek olup gelecek yılların planlamasını ve yol haritasını hep birlikte belirleyeceğiz" dedi.

Eski milli atlet Halil Akkaş, 31 Ekim 2024'te yapılacak Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılacak olan seçimlerde başkan adayı olduğunu duyuran Akkaş, Türk Atletizmini daha üst seviyelere çıkarmak için büyük bir adım atacağını ifade etti. Akkaş, amacının atletizm camiasının her kesimine dokunmak ve destek olmak olduğunu belirterek, "Hayatını atletizm pistlerinde geçirmiş, bu sporun temelinden yetişmiş, 15 yıl Milli Takım formasını gururla taşıyarak ülkesi adına çeşitli şampiyonluklar kazanmış bir sporcu geçmişine sahip olmakla birlikte; Türkiye Atletizm Federasyonunda Koordinatör daha sonra Genel Sekreter olarak görev yapmış ve halen Gençlik ve Spor il Müdürü görevi ile yöneticilik alanında gerekli tecrübeyi kazanmış biri olarak atletizme emek veren herkes ile Türk Atletizmini başarılara taşımak için Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Adayı olma heyecanı içerisindeyim. Bugüne kadar attığım her adımda ülkemi, bayrağımı; şan ve şerefle temsil etmeye çalıştım. Şimdi ise aynı yolun farklı bir aşamasında karşınızdayım. Atletizm camiasının bana çok şey kattığını unutmadan, sorumluluğumun ne kadar büyük olduğunun farkında olarak taşın altına sadece elimi değil yüreğimi koyarak camiamız için hizmet etmeye hazırım" diye konuştu.

'SPORCULARIMIZA ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLAYACAĞIZ'

Atletizme gönül veren kulüpler, antrenörler başta olmak üzere tüm paydaşlarla bir araya gelerek atletizm çalıştayı düzenleyeceklerini ifade eden Akkaş, başkan seçildiği takdirde gerçekleştireceği projelerini şu şekilde sıraladı;

"Bu çalıştay vesilesiyle atletizm ailesi olarak tek yürek olup gelecek yılların planlamasını ve yol haritasını hep birlikte belirleyeceğiz. Türkiye'nin birçok noktasında atletizm sahalarının bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak birçok ulusal ve uluslararası yarışmaları tekrar Anadolu ile buluşturacağız. Türkiye'nin 7 bölgesinde devlet destekli kulüpler kurarak sporcularımıza önemli kazanımlar sağlayacağız. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat barajlarını geçen Milli sporcularımıza maddi ve tematik sponsorlar vasıtasıyla hak ettikleri destekleri sağlayacağız. Bu sayede Milli sporcularımızın marka değerlerine önemli katkılarda bulunacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız protokol kapsamında 81 ilimizdeki okullarımızda atletizmi daha yaygın hale getireceğiz. Spor kulüplerimizi ayni ve nakdi yardımlarla destekleyeceğiz. Alt yapıda faaliyet gösteren tüm kulüplerimize spor malzemesi desteği sağlayacak ve yine alt yapıya yönelik gelişim kampları, eğitim seminerleri düzenleyeceğiz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya Türk Atletizmi geliştirmek için çalışacağız. Sorunları ve eksikleri biliyoruz. Kulüplerimizin, antrenörlerimizin, sporcularımızın ve hakemlerimizin ihtiyaçlarının farkındayız ve çözüm üretmek için çalışacağız. Türk Atletizminin hızlı gelişmesi için her zaman çözüm odaklı olarak, gerekli tüm adımları atmak adına mesaimizin tümünü Türkiye Atletizmine ayıracağız. Nezaketten asla ayrılmayacak, hep ileriye bakacağız. Danışmaktan, sormaktan, dinlemekten ve öğrenmekten vazgeçmeyeceğiz. Çıktığım bu yolda desteklerini esirgemeyecek olan tüm büyüklerime, kulüp yöneticilerimize, antrenör, hakem, sporcu kardeşlerime ve dostlarıma tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Atletizm Federasyonu Başkan adaylığımı siz değerli basın mensuplarının huzurunda ilan ediyorum"