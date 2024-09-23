Üye Girişi
Haberler

Haktan Ramazan Sayan, Dünya Bisiklet Yol Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Haktan Ramazan Sayan, Dünya Bisiklet Yol Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Torku Şeker Bisiklet Takımı sporcusu Haktan Ramazan Sayan, 26 Eylül'de İsviçre'nin Zürih kentinde başlayacak olan Dünya Bisiklet Yol Şampiyonası'nda pedal çevirecek. Sayan, Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Torku Şeker Bisiklet Takımı sporcusu Haktan Ramazan Sayan, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek olan Dünya Bisiklet Yol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Torku Şeker Bisiklet Takımı sporcusu Haktan Ramazan Sayan, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek olan Dünya Bisiklet Yol Şampiyonası'nda pedal çevirecek. Şampiyonada 26 Eylül'de start alacak olan Sayan, hem Türkiye'yi hem de Torku Şekerspor'u başarıya götürmeyi hedefliyor. Türkiye'nin bisiklet sporundaki yükselen yıldızlarından biri olan Sayan, başarı ile ülkesine dönmeyi hedeflediğini belirtti. Torku Şeker Bisiklet Takımı Milli Antrenörü İsmail Uğurlu da Sayan'ın ülkemizi ve Torku Şekerspor'u gururla temsil edeceğini kaydetti.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olan Sayan'a başarı dileklerini iletirken şampiyonayı yakından takip ettiğini sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsviçre Türkiye Ekonomi Eylül Dünya konya Spor

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? BİM AKTÜEL KATALOĞU (24 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 24 Eylül Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });