Hakkarili Sporcular Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan 5 Madalyayla Döndü
Gaziantep'te düzenlenen şampiyona, Hakkarili sporcuların 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmasıyla sonuçlandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen Minikler-Yıldızlar-Büyükler Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Hakkarili sporcular önemli bir başarıya imza attı.
Şampiyonada mücadele eden Hakkarili sporcular; 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak toplamda 5 madalya ile kente döndü. Başarılarıyla Hakkari'yi gururlandıran sporcular ve antrenörler yetkililer tarafından tebrik edilerek gösterdikleri azim ve mücadeleden dolayı teşekkür edildi. - HAKKARİ
