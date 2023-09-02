Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu

Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'na 5-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe deplasmanda Hakkarigücü'nü farklı geçti

Mehmet ÖZKAN HAKKARİ, (DHA) - Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 2'nci haftasında evinde konuk ettiği Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'na 5-0 mağlup oldu.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi'nin 2'nci haftasında, kendi evinde Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı konuk etti. Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, vali yardımcıları ve çok sayıda taraftar izledi. Oldukça çekişmeli geçen maçta, Fenerbahçe rakibini 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri; 41'inci dakikada Zenatha Coleman, 51 ve 77'nci dakikalarda Alice Kusi ile 85 ve 90'ıncı dakikalarda Zeynep Kerimoğlu kaydetti.