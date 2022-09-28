'Hakemler sporun vazgeçilmez unsuru'

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı ve berberindeki heyet, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı, Kültür ve Turizm eski Bakan Yardımcısı Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı, Profesyonel eski Hakem ve eski Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Gökmen Canlıdinç ve TFFHGD Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek, futbol dünyasına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında oldukları gibi, sporun vazgeçilmez unsuru olan hakemlere de gerekli desteği sağladıklarını ifade ederek ziyaret için teşekkür etti. - KÜTAHYA