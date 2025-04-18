Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşan Galatasaray'ın penaltısı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

HAKEM ÖNCE PENALTI VERDİ, SONRA VAR'DAN İPTAL ETTİ

Karşılaşmanın 42. dakikasında Ahmet Arslan ile Gabriel Sara arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. Hakem Türkmen, daha sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye gitti. Hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS