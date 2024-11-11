Üye Girişi
Haberler

Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Koca'ya 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ayrıca eski Başkan Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

CEZASI BELLİ OLDU

Koca hakkında Hakem Meler'e yönelik eylemleri nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Ayrıca Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis

NE OLMUŞTU?

Mke Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, geçtiğimiz sezon 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Darbeyle yere düşen Meler'e yerde de bazı kişiler tekme attı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, maç sonrası sahaya inerek hakeme yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' ve 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, Koca ile birlikte 3 kişi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Faruk Koca, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçeklesen hiçbir olaydan haberdar değilim" dedi.

Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
Kaynak: Haberler.com / Spor
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş

 Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit

Salim Güran'ın oğlundan mermili tehdit! İfşa olunca hesabını gizledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız

ABD'deki seçim sonrası herkesin merak ettiği konu Fidan'a soruldu
500

Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

O nu tahrik edene de ceza verilmesi gerekir.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

BAŞKAN ELLERİNE SAĞLIK.O YUMRUK TÜRK FUTBOLUNU KATLEDEN CİNCON TETİKÇİSİNE GELDİ.AZ BİLE YAPTIN.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

görevi basindaki kamu gorevlisine fiili saldirida bulundugu icin almistir o cezayida.. az olmuş

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevap :

Azmış daha çok olsaymış keşke.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

örnek teşkil etmesi açısından ceza verilmeli ve ertelenmemeli

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Arvas:

az yapmis ellerine saglik

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan keskinsoy:

Adam vuruldumu ? bicaklandimi?? ülkeyi soyanlar 10 ay yatip cikiyor!!! Yumruk atan 3 yil!! hadi be ordan bu nasil kanun. kimi kandiriyorsunuz kim yaziyor kanunu?? kime göre neye göre bu ceza?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Karadeniz:

merak etmesin 3 aya kalmaz çıkar bu ülkede bu Adalet sistemi oldukça daha neler göreceğiz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLuton Town:

Dün haklıyı da haksızı da herkes gördü. Geçmiş olsun büyük başkan.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa demir:

ceza yok demek bu yani değil mi anladığım kadarıyla 5 yıl altı yatmıyor. ligin marka değerini de düşürdü para cezası da yok galiba .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Elif Gülşah Gürlek kimdir? Elif Gülşah Gürlek kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir? SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) 2025 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranları belli oldu mu? Serdar Ortaç'a soruşturma mı açıldı? Serdar Ortaç'ın suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? Mehmet Ali Erbil'e soruşturma mı açıldı? Mehmet Ali Erbil'in suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi! Faruk Koca kaç yıl ceza aldı? Halil Umut Meler ile Ankaragücü Başkanı olayı nedir? Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.