Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi - Haberler

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Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi

Demirören Haber Ajansı - Sezer Afşar - Spor
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Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi

Faroe Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Ericson, "Biz maç boyunca çok fazla pozisyon yaratamadık.

Faroe Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Ericson, "Biz maç boyunca çok fazla pozisyon yaratamadık. Bizden daha iyilerdi. İlk 30-35 dakikada savunmada tatminkardık. İlk golü yedikten sonra maç bizim için daha zor hale geldi. İkinci yarı bir şeyler yaratmaya çalıştık. Beklediğimiz bir sonuç ortaya çıkmadı" dedi.

Faroe Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Ericson, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Türkiye'ye 4-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç boyunca istedikleri bir oyun ortaya koyamadıklarını ve gol şansı yaratamadıklarını belirten Ericson, "Bu galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik ediyorum. Biz maç boyunca çok fazla pozisyon yaratamadık. Bizden daha iyilerdi. İlk 30-35 dakikada savunmada tatminkardık. İlk golü yedikten sonra maç bizim için daha zor hale geldi. İkinci yarı bir şeyler yaratmaya çalıştık. Beklediğimiz bir sonuç ortaya çıkmadı. Danimarka ve İskoçya maçlarında daha fazla pozisyona girmiştik. Türkiye'nin hızlı oyuncuları ve kombinasyonları bizi çok zorladı. Hiç şans yaratamadık ve bu sonuç ortaya çıktı" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor

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