Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası

Inter ve milli takımın yıldızı Hakan Çalhanoğlu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hakan, transferin söz konusu rakama gerçekleşmesi durumunda Türk futbol tarihine geçecek.

BAYERN MÜNİH YİNE İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu isteyen Bayern Münih'in milli futbolcu için bir kez daha devreye gireceği belirtildi. Alman devinin sezon başında Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edememesi üzerine Joao Palhinha'yı renklerine bağladığı fakat Portekizli orta sahadan memnun olunmadığı hatırlatıldı.

INTER SICAK BAKIYOR, 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Inter'in sahiplerinin takımı gençleştirmek istediği ve 30 yaşına gelen Hakan Çalhanoğlu'nun iyi bir teklif karşısında gönderilebileceği vurgulandı. Yine haberde İtalyan ekibinin 50 milyon euroluk teklif gelmesi halinde transfere ikna olabileceği ifade edildi.

REKOR KIRABİLİR

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi durumunda milli futbolcu, "Transferine en yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek. Söz konusu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 8 maçta forma giyen 30 yaşındaki orta saha, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. Inter ile 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.