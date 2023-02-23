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Hakan Çalhanoğlu güldü, İlkay Gündoğan üzüldü! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Spor Haberleri

Hakan Çalhanoğlu güldü, İlkay Gündoğan üzüldü! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı oynanan Son 16 Turu maçları kıran kırana geçti. Milli futbolcumuz Hakan'ın takımı Inter, Porto'yu son anlarda bulduğu golle mağlup etti. İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City ise Leipzig'le berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na Inter-Porto ve Leipzig-Manchester City maçlarıyla devam edildi. Gecenin favorilerinden Manchester City, Leipzig ile berabere kaldı. Inter ise Porto karşısında son nefeste güldü.

Hakan Çalhanoğlu güldü, İlkay Gündoğan üzüldü! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

LEIPZIG'DEN SERT OYUN

Manchester City, deplasmanda Leipzig'e karşı hayli zorlandı. 27. dakikada Mahrez'in golüyle City öne geçti, ancak kilit açılmadı. City'ye karşı katı bir oyun oynayan Leipzig, 70'te Gvardiol ile beraberliği yakaladı. Maç 1-1'lik skorla tamamlandı.

Hakan Çalhanoğlu güldü, İlkay Gündoğan üzüldü! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

KIRMIZI KARTTAN SONRA PORTO DAĞILDI

Inter deplasmanında etkili bir futbol sergileyen Porto, 78'de Otavio'nun kırmızı kart görmesiyle oyundan düştü. Inter'in Belçikalı golcüsü Lukaku, gardı düşen Porto'yu 86'da yıktı. Inter, ilk maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City FC Inter Milan Spor Haberler

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