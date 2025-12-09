Hakan Bilal Kutlualp dünyaca ünlü yıldıza seslendi: Come to Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi olan ve son yapılan başkanlık seçiminde başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

'COME TO FENERBAHÇE'

Hakan Bilal Kutlualp, Premier Lig devi Liverpool ile kriz yaşayan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a Fenerbahçe çağrısında bulundu. Kutlualp, yaptığı paylaşımda Salah'ı etiketleyerek, "Come to Fenerbahçe! Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen sevgiyi hisset." dedi.

SALAH'IN SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.