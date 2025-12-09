Hakan Bilal Kutlualp dünyaca ünlü yıldıza seslendi: Come to Fenerbahçe

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve son seçimde başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Liverpool'ndan ayrılması beklenen Muhammed Salah'a çağrı yaptı ve ''Come to Fenerbahçe'' dedi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi olan ve son yapılan başkanlık seçiminde başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

'COME TO FENERBAHÇE'

Hakan Bilal Kutlualp, Premier Lig devi Liverpool ile kriz yaşayan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a Fenerbahçe çağrısında bulundu. Kutlualp, yaptığı paylaşımda Salah'ı etiketleyerek, "Come to Fenerbahçe! Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen sevgiyi hisset." dedi.

SALAH'IN SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Yorumlar (5)

Mehmet Alper Hakan:

19 maçta 5 gol ne boka yarayacak

6
7
Yanıtla
Atakan şanlı:

Premiere league ile bizim futbolu kıyasa düşmen ne boka yarıyor

7
0
Tomarzalı:

Ne demek,ne demek hemen gelir yeterki siz isteyin !!!! Mert Hakan Yandaş'ın yerini doldurur...

6
5
Yanıtla
Sakır Psha:

Fenere ancak çöpler gelir çöp takımı olduğu için

3
4
Yanıtla
Fatih Sen:

Kültür olarak İngiltere den daha kolay adapte olacağı kesin. Fenerbahçe'nin ıbrahimovic gibi birine ihtiyacı var

4
1
Yanıtla
