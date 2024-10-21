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Hackerlar, Arda Güler'i Juventus'a transfer etti

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Juventus'un resmi İngilizce hesabından Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler'in transfer edildiği açıklandı. İtalyan ekibi, herkesi şaşırtan duyuru sonrasında İngilizce hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Daha sonra bu hackerların Türk olduğu da ortaya çıktı.

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

HACKERLER JUVENTUS'A TRANSFER ETTİ

İtalyan devi Juventus'un resmi İngilizce sosyal medya hesabı, milli futbolcunun transfer edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada " Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım;

Hackerlar, Arda Güler'i Juventus'a transfer etti

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

Bu paylaşımı sonrası, "Şaka mı?", "Hesap mı hacklendi?" soruları gündeme gelirken, Juventus resmi hesabı bir açıklama yaptı. Juventus, kulübün İngilizce hesabının saldırıya uğradığını ve yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Juventus ayrıca yaşanan sorunla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

TÜRKLER HACKLEDİ

Juventus'un resmi hesabından yaptığı açıklamanın ardından ele geçirilen İngilizce hesaptan "Oğlum şakaydı lan" şeklinde bir paylaşım daha yapıldı. Böylece hesabı ele geçirenlerin Türk olduğu ortaya çıktı.

Hackerlar, Arda Güler'i Juventus'a transfer etti

Hackerlar, Arda Güler'i Juventus'a transfer etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Real Madrid Arda Güler Juventus Futbol Spor

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