Hackerlar, Arda Güler'i Juventus'a transfer etti
Juventus'un resmi İngilizce hesabından Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler'in transfer edildiği açıklandı. İtalyan ekibi, herkesi şaşırtan duyuru sonrasında İngilizce hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Daha sonra bu hackerların Türk olduğu da ortaya çıktı.
Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.
HACKERLER JUVENTUS'A TRANSFER ETTİ
İtalyan devi Juventus'un resmi İngilizce sosyal medya hesabı, milli futbolcunun transfer edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada " Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım;
JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA
Bu paylaşımı sonrası, "Şaka mı?", "Hesap mı hacklendi?" soruları gündeme gelirken, Juventus resmi hesabı bir açıklama yaptı. Juventus, kulübün İngilizce hesabının saldırıya uğradığını ve yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Juventus ayrıca yaşanan sorunla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
TÜRKLER HACKLEDİ
Juventus'un resmi hesabından yaptığı açıklamanın ardından ele geçirilen İngilizce hesaptan "Oğlum şakaydı lan" şeklinde bir paylaşım daha yapıldı. Böylece hesabı ele geçirenlerin Türk olduğu ortaya çıktı.