A Milli Takım Hazırlıklarına Devam Ediyor

A MİLLİ TAKIM

- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

-Antrenman öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu: Biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz

'Çünkü Dünya Kupası'na bu hedefler için gelmemiştik'

'Bizim çocuklara 'başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar' ahlaksızlaşan bu insanların, neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum'

'Biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz'

'Kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler'

'Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok'

'Cenab-ı Allah bu çocuklara, yine bu aziz milleti sevindirmeyi nasip edecek'

'Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette üzerimize alıyoruz'

'Bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var'

'Bu ahlaksız eleştirilerin onlara vermiş olduğu bir rahatsızlık vardı'

DÜNYA KUPASI

J Grubu:

20.00 Arjantin - Avusturya

SÜPER LİG

Süper Lig ekipleri 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takımda sağlık kontrolleri başlayacak.

VOLEYBOL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının 4'üncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları, Ankara etabında çıktığı 4 maçın (Belçika, Fransa, Almanya, Çin) 4'ünü de kazanma başarısı gösterdi ve bu etapta toplamda 10 puan topladı. Milli takım, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3'üncü haftası maçları için Japonya'ya gidecek ve ilk maçına 8 Temmuz 2026'da Polonya karşısında çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı