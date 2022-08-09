Taraftar az kalsın sahaya iniyordu! Fenerbahçeli Gustavo Henrique'den son dakikada çıldırtan hareket

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda, lacivertlilerin yeni transferi Gustavo Henrique'nin topu taca vurması tribünlerin büyük tepkisini çekti. Yerlerinden kalkarak Brezilyalı savunmacıyı ıslıklayan taraftarlar adeta çileden çıktı.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon ise sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.

TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, son dakikada gerçekleşen Ümraniyespor atağında kontrolüne alabileceği bir topu taca vurunca taraftar çılgına döndü. Büyük tepki gösteren taraftarlar yerlerinden kalkarak Brezilyalı futbolcuyu ıslıkladı.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada da gündeme oturan futbolcu için binlerce eleştiri yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük çoğunluğu Gustavo Henrique transferinin kötü bir tercih olduğu konusunda hem fikir oldu.