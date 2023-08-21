Güreş Lig'in ilk şampiyonu başbehlivan Okulu, oldu

Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Orhan Okulu, bu yıl ilki düzenlenen CW Enerji Türkiye Güreş Ligi'nde, bitime bir güreş kala şampiyonluğunu ilan etti.

Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Orhan Okulu, bu yıl ilki düzenlenen CW Enerji Türkiye Güreş Ligi'nde, bitime bir güreş kala şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından kurulan 7 etaplı yağlı güreş liginde ilk şampiyon, Manisa Yunusemre Belediyesi 8. Yuntdağı Yağlı Güreşlerinin ardından belli oldu. Er meydanlarında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adına güreşen Orhan Okulu, CW Enerji Türkiye Güreş Ligi'nde, son etap öncesi, şampiyonluğunu ilan etti.

"Şampiyonluk mücadelesi"

Lig, mayıs ayında Antalya Manavgat Belediyesince 10'uncusu düzenlenen yağlı güreşlerle başladı. Ligin ilk güreşini üçüncü tamamlayan Okulu, Kocaeli 15. Sekapark Yağlı Güreşlerinde ise birincilik kürsüsüne çıktı. Ardından gerçekleşen Gaziantep Şahinbey 1. Yağlı Güreşlerinde de birincilik kürsüsünü kaptırmayan Okulu, 915. Ordulu Mustafa Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri ve 15. Mehmet Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerini ikinci tamamladı. Okulu, hafta sonu gerçekleşen Yunusemre Belediyesi 8. Yuntdağı Yağlı Güreşlerine çeyrek finalde veda ederken topladığı 63 puanla ligin son etabı öncesi şampiyonluğunu ilan etti. Lig, Okulu'nun 2015-2017 yılları arasında üç kez üst üste başpehlivan olduğu 63. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleriyle sona erecek.

"İyi bir temsilci olmaya devame ediyorlar"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilk şampiyon Orhan Okulu'yu kutlarken Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun ilk uygulamasını bu yıl 5'incisi düzenledikleri Muratpaşa Belediyesi Yağlı Güreşlerinde yaptığı video yardımcı hakem (VAR) sistemi de dahil bir çok yeniliği ata sporuna getirdiğini aktardı. Yağlı güreş liginin bu yeniliklerden olduğunu belirten Başkan Uysal, elde edilen dereceler, kazanılan şampiyonluklar kadar ecdat yadigarı olan bu spora tutarlı ve kararlı bir şekilde hizmet etmenin öneminin altını çizdi.

Başkan Uysal, "Orhan Okulu, Muratpaşa Belediyesporumuzun diğer pehlivanları ve er meydanında büyük mücadeleler veren tüm pehlivanlarımız, bu sporun hakkını vererek ata sporumuzun iyi birer temsilcisi olmaya devam ediyorlar. Hepsini kutluyor ve bu spora gönül vermiş biri olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA