Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dünya şampiyonasından beklentisi yüksek değil Açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 13-21 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmalarının zor olduğunu ve gerçek dışı bir beklenti oluşturmamak gerektiğini söyledi.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazandığı aktif güreş kariyerine 2024 Paris Olimpiyatları'nda nokta koyması sonrası aralık ayında federasyon başkanı seçilen Akgül, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Başkan olarak geride bıraktığı 8 ayda yaptıklarını özetleyen Akgül, "Performans anlamında istediğimiz düzeyde değiliz. Zaten bunu biz her zaman açık yüreklilikle dile getiriyoruz. Bu süreçte 12-13 uluslararası turnuvaya çocuklarımızı gönderdik. A Milli Takım dahil. Onun dışında 12 ayrı ilde, 12 kampımız yapıldı. Bunun içinde minikler yani 15 yaş altı, yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler var. Hepsine üçer üçer, hepsi farklı şehirde, farklı yerlerde aynı anda kamplarını yaptırdık. Toplam 2250 sporcumuz şu ana kadar kamplardan faydalandı. Bu sayı geçen seneye göre hemen hemen 10 katı düzeyde. Biz bunu marifet diye anlatmıyoruz ama önemli bir sayı." ifadelerini kullandı.

Akgül, öncelikle altyapıya odaklandıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sivas'ta biliyorsunuz bir Türkiye şampiyonası yaptık. Bizim için aslında altyapının bir miladıydı orası. Oraya çok değer veriyoruz ve orayı seneye 2. Büyük Güreş Festivali adı altında çıkacağız inşallah. Bizim oradaki amacımız onlara bu işin aidiyetini oluşturmak ve güreşin içerisinde kalmalarını sağlamak. Çünkü çocuklarımız 8 yaşında güreşe başlıyorlardı, 11 yaşına kadar lisans çıkmıyordu. Lisans çıkmadığında, müsabakaya girilmediğinde, malzeme verilmediğinde çocuklarda aidiyet oluşmuyordu ve güreşi bırakıyorlardı. Biz lisanslama yaşını 8'e düşürdük. Artık çocuklarımız o lisansı gördüklerinde, müsabık olmaya başladığında erken yaşta işi daha çok seviyorlar, daha çok eğiliyorlar. Bunu çok değerli buluyoruz. Önce altyapı diyoruz. Çünkü aldığımız mevcut yapı belli. Mevcut yapıda şu anda bizim hala düşüş eğilimimiz devam ediyor. Yıldızlarda en son dünya şampiyonasına gittik, maalesef final yapamadık. Bunu üzülerek söylüyorum. Toparlanması da biraz zaman alacaktır."

"Dünya şampiyonasında aşırı beklenti yükseltmemek lazım"

Altyapıya yaptıkları yatırımın meyvesini en az 3-4 sene sonra toplamayı beklediklerini dile getiren Akgül, "Karşılığını belki 2032 Olimpiyatları, belki 2036'da göreceğiz. Bana göre 2028 kısa vadede çok gerçekçi bir hedef değil. O yüzden daha gerçekçi hedef 2032 ve 2036. Bunu da biz açık açık söylüyoruz. Çünkü Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş, hatta güreşi bırakmış, iki sene ara vermiş daha sonra tekrar başlamış bir insan olarak bunu söylüyorum. O seviyelere çıkmak kolay değil. O seviyelere çıkmak için en az 10 sene lazım. Önce Avrupa şampiyonu olacaksınız, sonra dünya şampiyonu, sonra olimpiyat. Öyle kolay bir seviye değil." yorumunu yaptı.

Avrupa şampiyonasındaki performanstan memnun olmadığını hatırlatan Akgül, 13-21 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki beklentilerine ilişkin de şunları söyledi:

"Avrupa şampiyonasında bir tane altın madalya alabildik maalesef. Toplamda madalya sayımız yeterliydi ama altın sayımız eksikti. Kerem Kamal grekoromen 63 kiloda Avrupa şampiyonu oldu ama olimpik sıklet değildi. Olimpik sıkletlerde biraz daha ağırlık vermek zorundayız. Çünkü olimpiyat senesi geldiğinde sıklet sayısı bir anda 6'ya düşüyor. O yüzden de gerçekle şu an yüzleşmemiz gerekiyor. Önümüzde de dünya şampiyonası var. Takımlarımız hazır, durumları da fena değil. Orada da yine aynı şekilde gerçekçi konuşmak lazım. Yani şampiyonluk gerçekten çok zor. Kadınlarda ve grekoromen güreşte biraz daha iyiyiz, favoriyiz. Ama serbest güreşte bir jenerasyon değişimi var, genç arkadaşlarımız var. Onlara güveniyoruz, onların potansiyelini biliyoruz. Ufak tefek dokunuşlarla inşallah üst düzey güreşçi olacaklar ama şu an biraz zamana ihtiyaçları var. Grekoromen ve kadınlarda iddialıyız. Orada yine madalyalara adayız. Ama orada da yine çok da aşırı beklenti yükseltmemek lazım. Burhan Akbudak, Ali Cengiz ve Alperen Berber sakat. 3 tane yıldız sporcumuz sakat. Aynı şekilde kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu burnundan ameliyat oldu. Onun da ciddi bir sakatlığı var. Yani şu anda tam randımanlı hazırlanmış değiliz. Eksiklerle gidiyoruz Dünya Şampiyonası'na. Bunun da bilincindeyiz."

"Los Angeles 2028'de 2-3 madalya alabilirsek büyük başarı"

Akgül, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda katılım ve madalya bakımından hedeflerinin ne olduğu sorusuna, "Toplam 18 sıkletimiz var. 6 grekoromen, 6 serbest, 6 da kadınlarda. Gerçekçi olmak gerekirse kota, tahmini 6-7 civarında kalabilir. 2 ya da 3 madalya alabilirsek çok büyük bir başarı olur diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Sporcu eğitim merkezlerinin sayısını arttırmak istediklerini kaydeden Akgül, başta Van ve Kars'ta olmak üzere açmayı planladıkları yeni merkezler konusunda şunları anlattı:

"Şu anda 40 küsur tane güreşin yatılı olarak kalınan sporcu eğitim merkezimiz var. Allah'a şükür yenileri geliyor. Güzel gelişmeler var, Doğu'da güzel gelişmeler var. Özellikle Van'ı grekoromen güreşte doğunun merkezi yapmak istiyoruz. Çünkü Van'da çok ciddi bir potansiyel var. Hem doğası uygun hem tesisler uygun hem de ulaşımı yine aynı şekilde uygun. Hakkari'yi, Şırnak'ı, Ağrı'yı, Iğdır'ı biz komple Van'da toplamayı düşünüyoruz. Pilot iller seçtik. Sivas'a yapıyoruz. Sivas'ta şu an 260-270 kişilik otelimiz hazır. Yanına şu anda salon çalışmamızın ihalesi bitti. 2900 metrekare kapalı alanlı, 8 minderli ve fitness salonlu salonumuz yapıldığında direkt giriyoruz oraya. Orayı da Anadolu'nun merkezi yapacağız. Çünkü Sivas çok önemli bir şehir, en fazla şampiyon çıkarmış şehrimiz. Türkiye geneli altyapıda en iyi sporcularımızı yüksek performans merkezi gibi düşünerek oraya alacağız inşallah."