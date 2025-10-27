152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, 152 hakemin ise aktif olarak bahis oynadığını açıklamıştı.

ŞUT BİLE ÇEKİLMEMİŞTİ

Bu açıklamanın ardından, geniş kapsamlı bahis soruşturmasının Ankaraspor – Nazillispor maçıyla başladığı öne sürüldü. TFF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanan karşılaşmada iki takımın da şut çekmemesi ve 90 dakika boyunca yalnızca 2 korner kullanılması dikkat çekmişti.

"18 BİNİN ÜZERİNDE BAHİS OYNAYAN HAKEM VAR"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis faaliyetlerinin boyutuna dikkat çekerek, "10 hakem 10 binin üzerinde, 42 hakem binin üzerinde bahis oynamış. Bir hakem ise tam 18 bin 227 kez bahis oynamış" demişti. Bu açıklamalar futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, skandalın nasıl ortaya çıktığına dair yeni detaylar da gündeme geldi.

BAHİS SKANDALINI ANKARASPOR–NAZİLLİSPOR MAÇI ORTAYA ÇIKARDI

Gazeteci Tahir Kum, TFF'nin başlattığı geniş kapsamlı bahis soruşturmasının Ankaraspor – Nazillispor maçıyla başladığını açıkladı.

HT Spor canlı yayınına katılan Kum, "Bu olayın başlangıcı Ankaraspor–Nazillispor arasında oynanan karşılaşmayla, bu maça yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı" dedi.

"BAŞLANGICI ANKARASPOR–NAZİLLİSPOR"

Kum, olayın geçmişine dair detayları, "Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor–Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1,5–2 yıl süren hadiseyle başladı. Kulüp başkanı, yönetici ve futbolculara çok ciddi cezalar verilmişti. Yapılan incelemede birçok kulüp yöneticisi, futbolcu ve başkanın yüksek oranlı bahis oynadığı tespit edildi. Bunun ardından futbol ailesinden 3 bin 700 kişi hakkında hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili inceleme başlatıldı" ifadeleriyle anlattı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan 2024'ün nisan ayının sonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya gelmişti. TFF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan maçta iki takımın da şut çekememesi ve 90 dakikada sadece 2 korner atışının olması dikkat çekmişti.

Ayrıca karşılaşmada Ankaraspor 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yapmış ve hakem kartına başvurmamıştı. Mücadele sonrası Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantilemişti. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıklamıştı. Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör "bahis oynanması" nedeniyle PFDK'lık olmuştu. TFF, yaptığı inceleme sonucunda 2 kulüp başkanı ve 18 futbolcuya men cezası vermişti.