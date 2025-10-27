Haberler

152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, 152 hakemin ise aktif olarak bahis oynadığını belirtti. Bu açıklamanın ardından, geniş kapsamlı bahis soruşturmasının Ankaraspor-Nazillispor maçıyla başladığı iddia edildi. TFF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanan karşılaşmada iki takımın da şut çekmemesi dikkat çekmişti.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.
  • Geniş kapsamlı bahis soruşturması, Ankaraspor ile Nazillispor arasında oynanan ve iki takımın şut çekmediği, 90 dakikada sadece 2 korner kullanılan maçla başladı.
  • Bir hakem 18 bin 227 kez bahis oynamış, 10 hakem 10 binin üzerinde ve 42 hakem binin üzerinde bahis oynamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, 152 hakemin ise aktif olarak bahis oynadığını açıklamıştı.

ŞUT BİLE ÇEKİLMEMİŞTİ

Bu açıklamanın ardından, geniş kapsamlı bahis soruşturmasının Ankaraspor – Nazillispor maçıyla başladığı öne sürüldü. TFF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanan karşılaşmada iki takımın da şut çekmemesi ve 90 dakika boyunca yalnızca 2 korner kullanılması dikkat çekmişti.

"18 BİNİN ÜZERİNDE BAHİS OYNAYAN HAKEM VAR"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis faaliyetlerinin boyutuna dikkat çekerek, "10 hakem 10 binin üzerinde, 42 hakem binin üzerinde bahis oynamış. Bir hakem ise tam 18 bin 227 kez bahis oynamış" demişti. Bu açıklamalar futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, skandalın nasıl ortaya çıktığına dair yeni detaylar da gündeme geldi.

Günlerce konuşulmuştu! İşte Türk futbolundaki bahis skandalını ortaya çıkaran o maç

BAHİS SKANDALINI ANKARASPOR–NAZİLLİSPOR MAÇI ORTAYA ÇIKARDI

Gazeteci Tahir Kum, TFF'nin başlattığı geniş kapsamlı bahis soruşturmasının Ankaraspor – Nazillispor maçıyla başladığını açıkladı.

HT Spor canlı yayınına katılan Kum, "Bu olayın başlangıcı Ankaraspor–Nazillispor arasında oynanan karşılaşmayla, bu maça yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı" dedi.

"BAŞLANGICI ANKARASPOR–NAZİLLİSPOR"

Kum, olayın geçmişine dair detayları, "Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor–Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1,5–2 yıl süren hadiseyle başladı. Kulüp başkanı, yönetici ve futbolculara çok ciddi cezalar verilmişti. Yapılan incelemede birçok kulüp yöneticisi, futbolcu ve başkanın yüksek oranlı bahis oynadığı tespit edildi. Bunun ardından futbol ailesinden 3 bin 700 kişi hakkında hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili inceleme başlatıldı" ifadeleriyle anlattı.

Günlerce konuşulmuştu! İşte Türk futbolundaki bahis skandalını ortaya çıkaran o maç

NE OLMUŞTU?

Öte yandan 2024'ün nisan ayının sonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya gelmişti. TFF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan maçta iki takımın da şut çekememesi ve 90 dakikada sadece 2 korner atışının olması dikkat çekmişti.

Ayrıca karşılaşmada Ankaraspor 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yapmış ve hakem kartına başvurmamıştı. Mücadele sonrası Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantilemişti. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıklamıştı. Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör "bahis oynanması" nedeniyle PFDK'lık olmuştu. TFF, yaptığı inceleme sonucunda 2 kulüp başkanı ve 18 futbolcuya men cezası vermişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıWarrior:

tff bi zahmet git samsnspor gs maclarnı da incele ayrıetten 2022 yılında dönemin tff başknı büyükekşi ile dursun özbek basnda gizli Ziraat türkiye kupası maçı finalinde urfada basından gizli kundura fabrkasnda ne görüştü. o dönem maçlarında gsnin rakip olduğu konya sivas başakşehir ve alanya maçlarını da incele,i ysadısı bahis karaborsa bilet ve fetnn finassmanı mydnos döner anlaşmaları da incelensin, geçmişi nası bkise gelecği de aynı bkk....

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıuğur yeni:

CAS lımtr nin tek takımı Şikebahçe ligte tutmaya çalışılıyor tr nin beka sorunu Şikebahçedir

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımusti_67:

fetösaray olmasin o

yanıt12
yanıt4
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Malesef futbol küçük bir örnek Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları başta hukuk sistemi olmak üzere malesef ki malesef tel tel dökülüyor

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Hatayspor'un GEÇEN SEZONKİ bütün maçları araştırılmalı..... "DEFALARCA" son dakikalarda GOL YEDİLER ve maçın "durumu" değişti (beraberlikten mağlubiyete)........ "DEFALARCA", birçok maçta !!!!........ İnsan, ister-istemez Hataysporlu futbolcuların BAHİS OYNADIĞINI düşünüyor....... Hep "SON DAKİKA GOLLERİ" yediler.......

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi her taşın altına bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.