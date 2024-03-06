Günler sonra yakalandılar! Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Türkiye Kupası'ndan elendiği maç sonrası trafikte yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen 4 şüpheli yakalandı.

MAÇ SONU KEREM'İN YOLUNU KESTİLER

Fatih Karagümrük maçının ardından evine doğru otomobiliyle yola çıkan Kerem Aktürkoğlu, bir başka otomobilin içinde bulunanlarla Haliç köprüsü üzerinde başlayan Zeytinburnu'nda sonlanan yol verme tartışması yaşamıştı. Şüpheliler, Zeytinburnu'nda, Kerem Aktürkoğlu'nu yolunu keserek durdurmuşlardı. Otomobilin içinde bulunan 4 kişi ile Kerem Aktürkoğlu arasında sözlü tartışma yaşanırken, olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

Yaşanan olay sonrası Aktürktoğlu'nun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından soruşturma açıldı. Polis yaptığı incelemede, olaydan sonra kaçan otomobilin plakasını ve içindekilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler K.D.(22), M.K.(37), S.T.(36) ve A.O.(39) olayla ilgili sorgulandı.

HEPSİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerden M.K.'nin daha önceden huzur bozmak, kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 7 suç kaydının olduğu belirlendi. Diğer şüpheli S.T.'nin ise uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli A.O.'nun ise daha önceden taksirle adam öldürmek, uyuşturucu bulundurmak, görev yaptırmaya engel olmak, hırsızlık suçlarından 7 kez gözaltına alındığı belirlendi. Şüpheli K.D.'nin ise tehdit suçundan bir kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.