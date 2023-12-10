Üye Girişi
Haberler

Gümüşhanespor Filistin Bayrağı İşlemeli Formayla Maça Çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sahasında konuk ettiği TM Kırıkkalespor maçına, Filistin bayrağı işlenen özel tasarımlı formayla çıktı.

Gümüşhanespor'dan Filistin'de destek için özel forma

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)- TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sahasında konuk ettiği TM Kırıkkalespor maçına, Filistin bayrağı işlenen özel tasarımlı formayla çıktı.

Karadeniz ekibi Gümüşhanespor, sahasında grubunun 14'üncü haftasında TM Kırıkkalespor'u konuk etti. Kırmızı beyazlı ekip, TM Kırıkkalespor müsabakasına Gazze halkına destek olmak ve savaşa dur demek için Filistin bayrağı ile Filistin puşili özel tasarımlı bir formayla çıktı.

"SPOR BARIŞI, KARDEŞLİĞİ TEMSİL EDİYOR"

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyleyerek, 'Yaklaşık 70 gündür Filistin'in Gazze şehrinde insanlık dramı yaşanıyor. Bu haksızlığa, bu zulme dur demek için biz de Gümüşhanespor için özel forma yaptırdık. Filistin bayrağını ve sembolleri içeren özel bir formamızla sahaya çıktık. Filistin motifli formamızla 90 dakika boyunca göstereceğimiz mücadele ile sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu zulme bir son verilmesi gerekiyor. Spor barışı, kardeşliği temsil ediyor. Biz de bu inanışla formamıza Filistin motifleri işledik' ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

Gümüşhanespor Kaptanı Taner Koç da, 'Gümüşhanespor olarak Filistin'deki zulme dur demek için, Filistin'i destekleyen formalarla sahaya çıkacağız. İsrail'in yaptığı katliamları kınıyoruz. Filistin halkının yanındayız' diye konuştu.

Gümüşhanespor Futbolcusu Hüseyin Yıldız ise, 'Bugün gururluyuz, çünkü farklı bir forma ile sahaya çıkacağız. Formamızda Filistin bayrağıyla sahaya çıkmak bizim için çok farklı bir duygu. Bugün mücadelemizi onlara armağan etmek istiyoruz. Formayı ilk gördüğümüzde çok etkilendik, duygulandık. Filistin'in yanındayız' dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gümüşhanespor Filistin İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title