Gülistan Gönen, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Gümüş ve Bronz Madalya Kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda gümüş, sol kolda ise bronz madalya kazanan Gülistan Gönen, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Gülistan Gönen, sınıf öğretmeninin yönlendirmesiyle iki yıl önce bilek güreşiyle ilgilenmeye başladı.

Beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Kamil Taydemir ile okulun spor salonunda çalışmalara başlayan 15 yaşındaki Gülistan, ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli dereceler aldı.

Bugüne kadar 20 madalya kazanan Gülistan, son olarak 30 Mayıs-3 Haziran'da Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş altı 60 kiloda sağ kolda ikinci, sol kolda ise üçüncü oldu.

Gülistan Gönen, eylülde Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"İlk hedefimizi yakalamanın gururuyla daha sıkı antrenmanlar yaptık"

Sezai Karakoç Ortaokulu öğrencisi Gülistan Gönen, AA muhabirine, sınıfta tüm öğrencileri bilek güreşinde yendiğini, ardından sınıf öğretmeniyle de bilek güreşi yaptığını söyledi.

Onu da yenince sınıf öğretmeninin beden eğitimi öğretmenine durumu anlattığını belirten Gülistan, şöyle konuştu:

"Böylelikle bilek güreşi sporuyla tanıştım. Spor salonunda gerekli ekipmanları sağladıktan sonra sıkı antrenman yapmaya başladık. Ailem ilk başta sakatlık olabilir endişesiyle pek sıcak bakmadı. Öğretmenlerimle ailemi ikna ettik. İlk maçıma çıktığım anı unutamıyorum. Çok heyecanlanmıştım. İlk turnuvamda sol kolda üçüncü olmuştum. Çok üzüldüm ama antrenörüm sayesinde çabuk atlattım. Yeni hedefler koyarak şampiyonalara hazırlandık. Geçen yıl Ankara'da yapılan Okullar Arası Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci oldum. İlk hedefimizi yakalamanın gururuyla daha sıkı antrenmanlar yaptık. Avrupa Şampiyonası elemeleri için düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da birinci oldum. Böylelikle milli formayı giymeye hak kazandım."

"Bayrağımızı dalgalandırdım, hedefimi gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum"

Gülistan Gönen, bu yıl Aksaray'da birincilik, bölgede çift kolda birincilik, Avrupa Kupası seçmelerinde sol kolda birincilik, sağ kolda ise ikincilik elde ettiğini vurguladı.

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirdiği için mutlu olduğunu vurgulayan Gülistan, "Hedefimiz birinci olmaktı ancak ikinci ve üçüncü oldum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Bayrağımızı dalgalandırdım, hedefimi gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum. Dünya Şampiyonası'nda birincilik hedefi için antrenmanlarımızı yapıyoruz. Çok sıkı çalışmaların ardından inşallah hedeflediğimiz altın madalyayı kazanacağız." diye konuştu.

"Gülistan bizim göz bebeğimiz"

Antrenör Kamil Taydemir ise Gülistan Gönen'in Avrupa Şampiyonası'nda derece almasıyla çok gururlandığını kaydetti.

Gülistan'ın final müsabakasını telefondan takip ettiğini anlatan Taydemir, "Final müsabakasını izlerken elim ayağım boşaldı. Çok heyecanlandım ve gururlandım. Gülistan bizim göz bebeğimiz. İlk başladığımızda kendimize hedefler koymuştuk. Bunları birer birer gerçekleştirmek bizleri mutlu ediyor. Şimdi sırada Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası var. Burada da sonuna kadar mücadele edip derece elde edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.