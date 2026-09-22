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GSB tesisleri Muğla'da çocuk ve gençlere okul çıkışı ücretsiz spor imkânı sunuyor

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GSB tesisleri Muğla'da çocuk ve gençlere okul çıkışı ücretsiz spor imkânı sunuyor
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Muğla'da çocuklar ve gençler, okul çıkışı GSB spor tesislerinde ücretsiz sportif faaliyetlere katılıyor. Tenis başta olmak üzere farklı branşlarda antrenörler eşliğinde çalışan çocuk ve gençler, boş zamanlarını sporla değerlendirip yeteneklerini geliştirme imkânı buluyor.

Muğla'da çocuklar ve gençler, okul çıkışında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı (GSB) spor tesislerinde düzenlenen ücretsiz sportif faaliyetlerle buluşuyor. Tenis başta olmak üzere çok sayıda branşta gerçekleştirilen çalışmalarla çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi hedefleniyor.

Okul derslerinin ardından spor tesislerine gelen çocuk ve gençler, antrenörler eşliğinde farklı spor branşlarında düzenlenen çalışmalara katılıyor. Spor faaliyetleri kapsamında tenis eğitimleri de yoğun ilgi görüyor.

Tenis antrenmanlarında çocuklara raket kullanımı, temel vuruş teknikleri ve oyun kuralları gibi konularda çalışmalar yaptırılırken, gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra spor disiplini ve takım ruhu kazanmalarına da katkı sağlanıyor.

GSB spor tesislerinde tenis ile birlikte farklı branşlarda da sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor. Çocuklar ve gençler, okul sonrasında boş zamanlarını spor yaparak değerlendirirken, yeteneklerini keşfetme ve ilgi duydukları branşlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Yetkililer, çocuk ve gençlerin spora erişimini artırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin ücretsiz olarak sürdürüldüğünü belirtti. Spor tesislerinde düzenlenen çalışmalarla gençlerin hareketli bir yaşam tarzını benimsemelerinin ve sporu günlük hayatlarının bir parçası haline getirmelerinin amaçlandığı ifade edildi.

Çocukların okul çıkışında spor tesislerine gelerek antrenmanlara katılması renkli görüntüler oluştururken, genç sporcuların antrenmanlardaki azmi ve heyecanı dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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