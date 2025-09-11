Haberler

Gran Fondo İzmir 2025 Bisiklet Yarışı Sığacık'ta!

Gran Fondo İzmir, 14 Eylül Pazar günü Seferihisar Sığacık'ta herkese açık yol bisikleti yarışı düzenleyecek. Farklı yaş gruplarındaki sporcuları iki parkurda bir araya getirecek olan etkinliğe paralimpik katılım da teşvik ediliyor.

BU yıl beşinci senesini kutlayan her seviyeden sporcuya açık yol bisikleti yarışı Gran Fondo İzmir, 14 Eylül Pazar günü Seferihisar Sığacık'ta yapılacak. Ege'nin kalbinde, tarih ve doğanın iç içe geçtiği Sığacık, Gran Fondo İzmir 2025 heyecanına ev sahipliği yapacak. İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Gran Fondo İzmir 2025 her seviyeden bisikletçileri iki farklı parkurda buluşturacak.

Yarışta 92.9 kilometrelik uzun parkur ve 45.9 kilometre uzunluğundaki kısa parkurda farklı yaş gruplarında her seviyeden bisiklet tutkunu yarışacak. Genel klasman, tüm yaş gruplarından erkek ve kadın sporculara açıkken, tandem kategorisi iki kişilik bisiklet ekipleri için özel olarak düzenlenecek. Ayrıca, paralimpik kategori engelli sporcuların bisiklet sporuna katılımını teşvik ediyor ve herkes için eşit bir yarış deneyimi sunacak. Katılımcılar, Sığacık'ın mavi kıyıları, tarihi dokusu ve doğanın sunduğu benzersiz manzaralar eşliğinde pedal çevirecek. 14 Eylül Pazar günü saat 08.00'de start alacak yarışta ödül töreni saat 13.00'te Sığacık Sahil Parkı'nda yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
