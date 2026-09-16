GRAFİKLİ - Beşiktaş, Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında yarın Fransız takımı Olimpik Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarındaki 264 maçın 102'sinden galip ayrıldı.

Söz konusu mücadelelerin 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.

Avrupa macerasında 356 gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 396 gol gördü.

Türkiye'yi 47 kez temsil etti

Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.

Avrupa kupaları performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 139 62 25 52 217 181 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Konferans Ligi 16 9 2 5 29 24 TOPLAM 264 102 50 112 356 396

"Kupa 2"de 140. maç

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 139 maça çıktı.

Beşiktaş, organizasyonda 62 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 52 maçtan ise mağlup ayrıldı.

"Kupa 2"deki maçlarda 217 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 181 gol gördü.

İç sahadaki 133. maç

Siyah-beyazlı takım, Olimpik Marsilya karşısında iç sahadaki 133. maçına çıkacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce ev sahibi olarak 132 karşılaşmada boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu maçların 67'sinden galibiyet, 26'sından beraberlik ve 39'undan da mağlubiyetle ayrıldı.

Rakip fileleri 205 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 150 gol gördü.

Olimpik Marsilya ile üçüncü randevu

Beşiktaş ile Olimpik Marsilya, tarihlerinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak.

İki ekip, ilk kez 2007-2008 sezonunda karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaşan tarafların randevularında Fransız ekibi sahasında 2-0, Beşiktaş ise "Dolmabahçe"de 2-1 galip geldi.

Takımlar, yarınki mücadeleyle 18 sezon sonra yeniden puan mücadelesi verecek.

Fransız takımlarıyla 12. kez karşılaşacak

Beşiktaş, yarın oynanacak Olimpik Marsilya mücadelesiyle tarihinde 12. kez Fransız ekiplerine rakip olacak.

Fransa takımlarıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 15 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

Beşiktaş, daha önce Olimpik Lyon ile 3; Monaco, Olimpik Marsilya, PSG ve Auxerre ile de 2'şer kez karşılaştı.

Marsilya, Türk takımlarıyla 11. kez kozlarını paylaşacak

Olimpik Marsilya, daha önce Türk temsilcileriyle 10 kez karşı karşıya geldi.

Fransız ekibi, Türk takımlarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yaptığı maçlarda 3'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 4 de beraberlik aldı.

Avrupa'nın ve Fransa'nın köklü ekiplerinden Olimpik Marsilya, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Eskişehirspor ile kozlarını paylaştı.

İstanbul'da oynanamayan 3 maç

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç saha maçlarından 3'ünü İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı.

Beşiktaş, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu.

İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı Beşiktaş, bir iç saha karşılaşmasına da Almanya'da çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 2003-2004'te yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya geldi ve 2-0 yenildi.

Evinde oynaması gereken diğer bir mücadelede de Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaştı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre "provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak" söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildi. Nagyerdei Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

En farklı galibiyetini B36 Torshavn karşısında aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında aldı.

Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.

2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.

En farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.

Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi.

Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa golcüleri

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanını yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu elinde bulunduruyor.

Beşiktaş formasıyla 1993-1999 yılları arasında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma ile Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Milot Rashica'nın 4, kaptan Orkun Kökçü'nün 3, Semih Kılıçsoy'un 2, Hyeon-gyu Oh ve Amir Murillo'nun ise 1'er golü bulunuyor.

Kaynak: AA