Beşiktaş'ın 100. Avrupa Zaferi Kilidi

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda yarın Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş, galip gelmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 260 maçın 99'unu kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise mağlup oldu.

Avrupa arenasında 351 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, kalesinde ise 395 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez mücadele etti.

Avrupa kupalarında Beşiktaş

Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 135 59 25 51 212 180 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Konferans Ligi 16 9 2 5 29 24 TOPLAM 260 99 50 111 351 395

Çek ekipleriyle 7. randevu

Avrupa kupalarında 260 karşılaşmayı geride bırakan Beşiktaş, Çekya temsilcileriyle yedinci kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce Çekya'nın Slavia Prag, Sparta Prag ve Viktoria Plzen takımlarıyla karşılaşan siyah-beyazlılar bu maçlardan 3'ünü kazanırken 2 maçta mağlup oldu, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 136. maç

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 135 maça çıktı.

Siyah-beyazlılar, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası, 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 59 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 25 kez berabere kalan Beşiktaş, 51 maçta mağlup oldu.

Söz konusu organizasyonda 212 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü.

Deplasman karnesi

Beşiktaş, Hradec Kralove ile yapacağı ilk maçla Avrupa kupalarında deplasmandaki 131. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa kupalarında bugüne kadar 130 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 34'ünü kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 72'sinde ise mağlup oldu.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandırırken, kalesinde 245 gol gördü.

Avrupa'da 3 kez çeyrek final oynadı

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

En farklı galibiyeti B36 Torshavn'a karşı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn karşısında aldı.

Siyah-beyazlılar, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yendi.

2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.

En farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.

Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla kaybetti.

Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa kupalarında en golcü isim Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanını yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu elinde bulunduruyor.

Beşiktaş formasıyla 1993-1999 yılları arasında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor. Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma ile Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Milot Rashica'nın 4, kaptan Orkun Kökçü ve Semih Kılıçsoy'un ise 2'şer golü bulunuyor.

Kaynak: AA