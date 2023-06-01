Göztepe Voleybol Takımı Yaren Dal'ı Kadrosuna Kattı

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, geçen sezon İstanbul BBSK formasını giyen Yaren Dal'ı kadrosuna kattı. Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, geçen sezon İstanbul BBSK formasını giyen Yaren Dal'ı kadrosuna kattı.

Göztepe, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, pasör bölgesinde oynayan Yaren Dal'ı renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Pasör pozisyonunda oynayan 2000 doğumlu oyuncu Yaren Dal ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yaren Dal'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki oyuncu, daha önce kariyerinde Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve İstanbul BBSK formalarıyla mücadele etti.

Öte yandan Göztepe, geçtiğimiz günlerde iç transferde Duygu Ertaş Güncü'nün sözleşmesini 1 yıl daha uzatırken, dış transferde de Karayolları Spor Kulübü'nde oynayan Melis Demir'i kadrosuna katmıştı. - İZMİR