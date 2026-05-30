Haberler

Göztepe'nin gençleri Avrupa için tarihi maçta

Göztepe'nin gençleri Avrupa için tarihi maçta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de Avrupa'ya gidemeyen Göztepe'nin umudu U19 takımı oldu. UEFA Gençlik Ligi Play-Off finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Göztepe, kazanması halinde Avrupa'ya katılma hakkı elde edecek.

SÜPER Lig'de geride kalan sezonda Avrupa kupalarına katılmayı kıl payı kaçıran Göztepe'nin umudu U19 takımı oldu. U19 Gelişim Ligi'nde UEFA Gençlik Ligi Play-Off finaline kalan Göztepe yarın Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Bursa Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı kazanan takım gelecek sezon Avrupa devlerinin genç takımlarının yer alacağı UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele edecek. Tek maç üzerinden oynanacak müsabakanın normal süresinde eşitlik bozulmazsa uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse Avrupa vizesini alacak takım seri penaltı atışları sonrası belirlenecek.

Trabzonspor U19 PAF Ligi'ni 69 puanla şampiyon tamamlarken, Göztepe ise 65 puanla 2'nci oldu. UEFA Gençlik Ligi Play-Off'larında Trabzonspor, U19 Gelişim Ligi şampiyonu Manisa Futbol Kulübü'nü eleyerek finale geldi. Göztepe ise yarı finalde Arnavutköy Belediyespor'u saf dışı bıraktı. Trabzonspor U19 takımı geçen sezon boy gösterdiği UEFA Gençlik Ligi'nde final oynadı. Trabzonspor final yolunda Atalanta, Inter, Juventus ve Salzburg takımlarını elemeyi başarıp Barcelona'nın rakibi olmuştu. Göztepe U19 Teknik Direktörü Benjamin Fuchs rakipleri Trabzonspor'un son 3 sezonun şampiyonu olduğunu, çok zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

FUCHS: AVRUPA HAYALLERİNİ BİZ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

Göztepe camiasının Avrupa hayallerini U19 takımının gerçekleştirmesi için en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını ifade eden Fuchs, "Bizim hayallerimiz vardı. En büyük hayalimiz ligi iyi bir konumda bitirmekti. Bunu başardık ve Avrupa kapısını açtık. Şimdi ise hayalimiz değil hedefimiz var, o da Göztepe'yi Avrupa'ya götürmek" yorumunu yaptı. İki takım arasında ligde oynanan maçlarda ise eşitlik bozulmadı. İzmir'deki müsabaka golsüz, Trabzon'daki maç ise 2-2 berabere bitti.

EKREM VE KRASTEV'E VEDA

Göztepe, sözleşmeleri biten kaleci Ekrem Kılıçarslan ve Bulgar orta saha Filip Krastev'e resmen veda etti. Sarı-kırmızılı kulüp iki isim için veda mesajı yayınlayıp kariyerlerinde başarı diledi. Göztepe'de yedek kaleci olan 28 yaşındaki Ekrem geçen sezon hiçbir maçta süre almadı. Ara transfer döneminde Beşiktaş'a satılan Olaitan'ın yerine transfer edilen 10 numara Krastev ise 10 maçta forma giydikten sonra aşil tendonu kopunca sezonu erken kapattı. İç transferde daha önce sözleşmesi sona eren Heliton'la vedalaşan Göztepe, Efkan'ın ise opsiyonunu kullanarak kontratını uzatmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti

Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri

Türkan'ın sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek görüntü