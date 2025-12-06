Haberler

Göztepe'nin konuğu Trabzonspor

Göztepe'nin konuğu Trabzonspor
Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın saat 20.00'de Trabzonspor ile karşılaşacak. İzmir ekibi, evinde kaybetmediği seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak Ibrahim Sabra'nın yanı sıra, maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 4. basamakta bulunurken, Trabzon temsilcisi ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puanla 3. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek ilk 4 içinde yerini korumayı hedefliyor.

Göz-Göz, taraftarı önünde kaybetmedi

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. İç sahada şu ana kadar 6 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, yarın oynanacak maçta Trabzonspor'u da mağlup ederek taraftarının önünde kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmek istiyor.

Tek eksik Sabra

Göztepe'de sakatlığı bulunan Ibrahim Sabra, maç kadrosunda yer almayacak. Oyuncunun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ürdünlü oyuncunun birkaç hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 19 yaşındaki golcü, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Göztepe - Trabzonspor mücadelesini Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Ömer Tolga Güldibi olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
