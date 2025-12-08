Haberler

Göztepe, Trabzonspor'a Mağlup Oldu

Göztepe, Trabzonspor'a Mağlup Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a elenen Göztepe, Süper Lig'de de Trabzonspor'a 2-1 kaybederek taraftarını üzdü. Teknik Direktör Stoilov, devre arası için hücuma yönelik en az 3 transfer yapacaklarını açıkladı.

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 2'nci Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a şok bir şekilde elenen Göztepe, Süper Lig'de de taraftarını üzdü. Avrupa yolunda en önemli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kaybederek hem yarışta yara aldı hem de evinde ilk kez yenilgi üzüntüsü yaşadı. Muçi'nin golleriyle 2-0 geriye düşen Göztepe, Trabzonspor'un 78'inci dakikada 10 kişi kalmasıyla toparlandı. Nijeryalı Dennis'in güzel golüyle umutlanan Göztepe fırsatları değerlendiremedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda 7'nci maçına çıkan Göz-Göz, daha önce 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmişti. Trabzonspor'a kaybeden İzmir temsilcisi 26 puanda kaldı. Trabzonspor ise şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarak 34 puanla adını ikinci sıraya yazdırdı. Kupa ve ligde üst üste yenilgilen alan Göztepe'de özellikle hücumda skor üretemeyen Janderson, defansta Cherni gibi isimlerin performansı eleştirilirken Teknik Direktör Stanimir Stoilov devre arasında hücuma yönelik en az 3 transfer yapacaklarını söyledi.

MİNİMUM 3 TRANSFER GELECEK

Son iki maçta gol yollarındaki sıkıntı nedeniyle stoper Heliton'u son dakikalarda ileri almak zorunda kalan, yaratıcılıkta sorunlar yaşadıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Sıkıntılarımızın farkındayız. 2-0'dan sonra çok fazla fırsat yakaladık, gol bulmaya çalıştık. Çok da güzel bir gol bulduk fakat bunun dışında 5-6 tane çok net fırsattan yararlanamadık. Sonuçlandırmalardaki sıkıntımız maalesef devam ediyor. Trabzonspor gibi bir takıma karşı hata yapmamanız ve yakaladığınız fırsatları kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor fakat bunda başarılı olamadık. Yeni yıla kadar 2 maçımız kaldı. Maksimum puanları almak zorundayız. Ardından hücum bölgesine en az 3 transfer gerçekleştireceğiz" dedi.

'OYUNCULAR FARK YARATACAK'

Alacakları futbolcuların kesinlikle yaratıcı ve sonuca gidebilen oyuncular olacağını ifade eden Stoilov, "Aslına bakarsanız yaz döneminden itibaren bu sıkıntının farkındayız. Daha önce de söylediğim gibi yıl sonuna kadar maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Ardından ön bölgeye minimum 3 oyuncu eklememiz şart ve bunların fark oluşturacak, yakaladığımız pozisyonları değerlendirecek oyuncular olması gerekiyor. Son bölgedeki sonuçlandırma problemini biliyoruz ve bu nedenle ön bölgeye 3 transfer yapılacak" ifadelerini kullandı.

DOSTLUK RÜZGARLARI ESTİ

Göztepe - Trabzonspor maçında dostluk rüzgarları esti. İki takım taraftarları maç öncesi ve maç sırasında centilmenlik örneği gösterdi. İzmir deplasmanına gelen Trabzonsporlu futbolseverleri Göztepeli taraftarlar karşıladı. İki grup müsabakadan önce birlikte gezip yemekler yedi. Tribündeki Göztepeliler, Trabzonspor, deplasman tribününde maçı izleyen bordo-mavileler ise Göztepe atkıları açtı. Isınma sırasında ise iki takım oyuncuları birlikte her iki tribünü de selamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title