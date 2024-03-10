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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Süper Lig'e çıkmak için her şeyimizi vermeliyiz'

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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Şanlıurfaspor maçının ardından takımın Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermesi gerektiğini söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Göztepe, Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermeli. Ben ve bütün hocalar, oyuncularımız takım sürekli çok sıkı bir şekilde çalışmalı ve sahada sonuna kadar her şeyimizi vermeliyiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim için çok önemli ve değerli bir galibiyetti. Rakibimiz de aynı şekilde çok iyi mücadele etti. Biz de çok iyi mücadele ettik. Gerçekten bir mücadele maçı oldu. İki takım da kazanmak için oynadı ama biz daha fazla fırsat yakaladık ve bu yüzden kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda rakibimize biraz inisiyatif verdik ama bu bölümde de pozisyonlar yakaladık. Biz gerçekten bütün maçı yüksek seviyede ve dinamik bir şekilde oynamalıyız. Göztepe sürekli gelişmeli, her maç daha ileriye gitmeli ve Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermeli. Ben ve bütün hocalar, oyuncularımız ve bütün takım sürekli çok sıkı bir şekilde çalışmalı ve sahada sonuna kadar her şeyimizi vermeliyiz. Çünkü muhteşem bir taraftarımız var ve bizi inanılmaz bir şekilde destekliyorlar" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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